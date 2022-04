El Córdoba CF está cada vez más cerca de ascender a la Primera RFEF y así lo ha reflejado Germán Crespo en la sala de prensa tras la victoria contra el CF Villanovense (2-0). El choque, dentro del ambiente festivo, concluyó con cierta tensión en el túnel de vestuarios entre ambos equipos, una situación que explicó el técnico. «Estaban un poco picados por las declaraciones de la previa, pero he hablado con la persona a la que me refería, el preparador físico. El chaval ha venido a pedirme perdón por el gesto y el capitán de ellos ha entrado un poco en el tema, la derrota le ha sentado mal pero no hay que darle más vueltas porque todo se queda en el campo», advirtió.

En lo concerniente al posible ascenso, Crespo reseñó que que dieron «un paso grande» para que todo se consumara. «Se lo he dicho a los jugadores, había que olvidarse de lo que puede pasar mañana y centrarnos en nuestro partido». Además, otro de los objetivos pasaba por «ganar para igualar la diferencia de los goles encajados», aunque le hubiera gustado «hacer algún gol más». En cualquier caso, acabó «contento porque la primera meta de intentar hacer pleno en casa está un poco más cerca a falta de seis puntos» y ya quedan «a la espera de lo que pueda suceder mañana. El debut de Manolillo y los 100 partidos de De las Cuevas Durante el partido debutó el lateral izquierdo Manolillo. «Íbamos a hacer solo el cambio de Viedma, pero es un precio a los dos años que lleva trabajando y el año pasando conmigo». Al cordobés «le ha llegado la oportunidad», ya que «el chaval, tanto a nivel deportivo y como persona, que es encantador, me alegra que haya tenido la oportunidad de debutar y en un duelo como el de hoy», expuso. Sobre el planteamiento de los extremeños, a Crespo le sorprendió lo visto sobre el verde. «Todos los equipos vienen igual a El Arcángel. Habíamos trabajado toda la semana con un posible planteamiento al verles con el 4-4-2 desde que cambiaron de entrenador. Nos hemos encontrado con tres centrales y dos carrileros», apuntó. No obstante, comentó que «más que demérito del Villanovense ha sido mérito nuestro» y destacó «el juego por dentro y entre líneas». El entrenador aprovechó la situación para felicitar a Miguel de las Cuevas por cumplir 100 partidos con la elástica blanquiverde. «Le doy la enhorabuena y para mí es un placer verle dentro del campo. Ojalá lo pudiera tener otros 100 más. Le están respetando las lesiones en esta segunda vuelta y cuando ha salido le ha faltado ese ritmo competitivo y ha aportado. Ahora tiene esa velocidad y confianza y se ha visto con el partidazo que ha hecho hoy. Hay que felicitarlo y ojalá tenga la suerte de disfrutarlo mucho más tiempo», apostilló. De cara al próximo sábado en Mérida podrá contar con más efectivos de los que aparecieron para esta semana. «Los sancionados van a poder estar, pero al final ves que en la línea que viene el equipo, hoy salen Visus y Bernardo Cruz y hacen un partido completísimo». Crespo tiene «suerte de tener la plantilla que tenemos, el que juega se lo deja todo en el campo. Para el partido de la semana que viene poder contar con el bloque entero dice mucho», declaró. La idea para seguir el Montijo-Cacereño es «verlo todos juntos pero si se da estaría feo que estuviéramos cada uno en nuestra casa». El lunes, en principio, se tendrá descanso y lamentó no haber podido «disfrutar o ascender con este ambiente», aunque «estarán todos juntos para poder celebrarlo desde el pitido final». Porque él, en su caso le ha pedido a sus jugadores que «como mínimo, lo disfruten como yo porque ha sido muy complicado», finalizó.