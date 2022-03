La festividad del Día del Padre tiene un valor sentimental más que reseñable en nuestro país. Ese sábado, 19 de marzo habrá fútbol en El Arcángel (19.00 horas), con el CD San Roque de Lepe como rival, y el Córdoba CF pretende que una fecha tan señalada también tenga su espacio dentro del feudo ribereño. Así pues, la entidad lanzó una promoción de entradas para los abonados por la cual podrán comprar todas las entradas que deseen, en la zona que prefieran, a un precio de 5 euros.

La citada oferta será la única que se realice, en esta ocasión, tras la anterior diseñada contra el CD Mensajero. Por consiguiente, las localidades para el público general se situará en 7 euros para ambos Fondos, 10 euros en Preferencia y 12 euros para la Tribuna. Desde este martes al jueves, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, el viernes, de 9.00 a 14.00 horas y el sábado, a partir de las 16.00 horas hasta el comienzo del encuentro, se podrán adquirir.

No obstante, la tienda oficial -situada en la calle Cruz Conde- lanzará dos packs para regalar a los padres. El primero de ellos consta de la camiseta de la primera equipación con una bufanda a elegir. Los abonados pagarán 59,50 euros y se les darán dos localidades gratuitas, en Preferencia Baja, para la cita contra los leperos. Los no abonados, mientras tanto, tendrán esta combinación a 66,50 euros sin las localidades. El segundo pack, a 77 euros los abonados -y las entradas- y 88 no abonados, integra dos camisetas a combinar como se desee -solo segunda y tercera equipación-.

Vivir la pasión blanquiverde será el principal motivo para acudir al recinto deportivo, sobre todo después de conocerse que el miércoles 23 de marzo se jugará, a las 12.00 horas, el choque aplazado ante la UD Tamaraceite. Muchos aficionados no podrán acudir al tratarse de un día laborable y a buen seguro disfrutarán este sábado de una agradable jornada de fútbol.