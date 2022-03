El gran protagonista de la victoria del Córdoba CF contra el Antequera CF fue Omar Perdomo. El canario, después de varias semanas donde apenas tuvo participación con el equipo, saltó al terreno de juego durante la segunda parte para dar el triunfo a los blanquiverdes. «Tengo un cúmulo de sensaciones muy bonitas», indicó tras el partido. «Sentimientos, sensaciones por todo el equipo, había venido mucha gente y llevaba toda la temporada trabajando en la sombra», explicó.

En los «momentos más complicados» siempre tuvo «el apoyo de los míos y de mis compañeros», argumentó. De hecho, quiso recalcar lo ocurrido en la celebración de su diana. «Cuando metes un gol de estos y se alegran tanto por ti, significa que vamos a una y que la unión es muy grande», declaró. Añadió al respecto que «el estar tanta gente en tu espalda, todos contentos por ti, es lo que te llevas».

Omar había marcado hasta la fecha tres tantos, todos ellos en El Arcángel. «Es verdad que llevaba tres en casa, pero la importancia que tiene este es lo que más me ha marcado. Un campo tan complicado como este y en el minuto 92, la alegría es enorme», recalcó. Porque el Antequera no puso, para nada, las cosas sencillas en El Maulí. «Era complicado, un buen equipo para el que trabajamos toda la semana. Vamos los primeros y se puede pensar que vamos sobrados, pero para nada», comentó a los medios.

«Sabíamos de la importancia de los tres puntos y también que el Cacereño no jugaba», esgrimió. «Con el paso de los minutos se iba poniendo cada vez más negro y tuvimos la suerte de que me ha caído la pelota y la he metido», declaró.

Todo ello en un estadio rival donde parecía «que jugábamos en casa». Reconoció que sentía una «alegría brutal por la afición y por el equipo». Incluso, fue el elegido para cantar con la grada. «La mayoría de compañeros ya han pasado por ahí. Es muy bonito cantar con ellos, eso no es cualquier cosa», subrayó. Por ello agradeció «los mensajes de ánimo» y el empuje de «los desplazados» presentes en «un momento de la temporada muy bueno».