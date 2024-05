"Nuestro single 'Adiós Tristeza' es un abrazo musical a la gente que pasa por un momento complicado"

Autores de himnos a la alegría como Mi primer día, Desconectados o La receta, mucho más pegadizos que el himno oficial, Los Aslándticos superaron con nota la crisis del covid, que les obligó a hacer cambios estructurales en la banda que -aseguran- les han hecho más eficientes y desde entonces no han dejado de rular por toda España contagiando su optimismo musical, tan fresco como auténtico. Recién llegados de Valencia y Badajoz, Bueno Rodríguez (voz) y Fran Lozano (teclista) recalan en Córdoba para contar qué se traen entre manos.

-¿'Adiós Tristeza' significa que Los Aslándticos han pasado una depresión?

-Adiós Tristeza habla de que la depresión es una situación por la que puede pasar cualquiera y nosotros no estamos libres de encontrarnos mal. El tema de la salud mental es complicado, pero queríamos mandar un abrazo musical y un saludo a toda la gente que se siente así. No tiene que haber una depresión diagnosticada para que tú te encuentres fatal y necesites un abrazo. Este tema va de apoyar a toda la gente que pasa por un momento delicado, para animarlos a seguir adelante, sea cual sea la gravedad de la situación. Un muchacho con 16 años puede encontrarse fatal solo por estar en esa etapa igual que puede estar mal un ama de casa o cualquier otra persona. Es una realidad social que cada vez está más presente y que afecta a cualquier edad, por las dificultades económicas, por cuestiones laborales, de vivienda o incluso teniéndolo todo, por la velocidad del día a día y la manera en que vivimos. Yo pasé un momento complicado (habla Bueno Rodríguez, voz y autor de las letras) y eso me ayudó a encontrar las palabras para hablar del tema. Quería convertirlo en una canción amable que se pueda escuchar en una radio y no solo cuando uno esté hundido.

-Supongo que vosotros también tenéis un lado triste no que no lo enseñáis en el escenario, no todo son risas.

Sí, claro, de hecho, hay canciones como Lágrimas sobre el café que puedo hacer yo o este mismo Adiós tristeza que tienen un fondo de experiencia personal sin el cual no podríamos conectar con el público.

-¿Buscáis cada vez más que las canciones tengan un trasfondo social?

Desde el primer día, Aslándticos ha intentado que nuestras canciones digan cosas y que nuestras letras sean -importantes a la vez que transmitan una energía creativa que ayude a las personas que las escuchan. A lo largo de todo nuestro recorrido musical, hemos ido probando cómo adaptar esas piezas del puzzle para que sigan encajando con el momento en que nos encontramos nosotros personalmente. Para nosotros, Adiós tristeza era una deuda pendiente con nuestro público porque encontramos a muchas muchas personas que nos dan las gracias porque, en determinada situación delicada, nuestra música les ha ayudado. Queríamos darles las gracias públicamente por habernos escuchado, por haberlo compartido con nosotros y además darles la enhorabuena por haberlo superado.

-Cuando miráis atrás, ¿qué evolución veis en la banda, en qué momento estáis ahora?

-Estamos en el mismo momento que siempre, seguimos queriendo sorprender y conectar con el público, profesionalizarnos y aprender cosas nuevas. A día de hoy, tenemos una carrera y muchos números uno detrás, pero seguimos como el primer día intentando ser auténticos, decirle cosas a nuestro público a la vez que lo ponemos a bailar, ese es el reto y lo bonito de ser asládntico.

-Cuando te sientas a componer, hay algún tema prohibido para que el mal rollo no contamine las letras, no sé ¿la política por ejemplo?

-No, para nada. Hay muchos temas sobre los que me gustaría escribir, lo que pasa es que es complicado cuando un tema realmente te remueve o te hunde en la tristeza más grande porque lo que yo quiero es que las canciones sirvan para algo. Yo podría hacer una canción sobre la situación en Gaza, pero sería una canción horrible que yo mismo no querría grabar. Me guardo dentro muchos temas y supongo que llegará un momento en el que encontraré cómo darles forma. Adiós tristeza es un ejemplo. Yo quería tratar este tema sin que sonase tan crudo, tenía que buscar la manera de hacerlo popular. No hay temas prohibidos, pero sí hay temas más difíciles que otros.

-¿Tienes un cajón de canciones tristes?

-No tengo canciones abandonadas, pero pasa una cosa curiosa en la música de hoy y es que la mayoría de los artistas no sacamos discos como se hacía antes, donde había un tema lento y otro más animado, ahora salen singles y a la hora de presentarlos vas con toda la tralla, no te puedes a arriesgar a hacer single cualquier canción. Además, el sello Aslándtico es otro, cuando sacamos un single la gente quiere que le demos alegría.

-¿Qué música suena en la furgoneta de Los Aslándticos cuando viajáis?

-No escuchamos música porque cuando nos montamos en la furgoneta es un momento de encontrarnos con los compañeros y lo vamos charlando de todo, arreglando el mundo, contando historias y partiéndonos de risa. Luego, yo soy muy ecléctico y escucho un poco de todo, sobre todo, me llama la atención escuchar música que no conozco que no tengo ni idea que es nueva y tratar de actualizarme yo mismo.

-En octubre, estaréis en el Cordobita Fest con otros clásicos de la tierra. ¿Os apetecía un concierto así?

-Es un festival absolutamente autóctono y para nosotros es un orgullo que nos reconozcan como cordobitas, es muy guay que Córdoba nos considere un clásico de la música y la cultura de la ciudad. Para mí es una fantasía, aunque me hubiese gustado encontrar más nombres que para mí también son clásicos de Córdoba, o gente de Córdoba que a lo mejor no son clásicos, pero son tan cordobitas como nosotros. Nosotros estamos agradecidos y va a ser una noche espectacular. Estoy convencido de que la plaza de toros se llenará. Nosotros tiraremos de repertorio y pondremos aquello bocabajo.

-De los cordobeses se dice que somos un poco siesos, pero Los Aslándticos sois todo lo contrario. ¿Hay que vivir en Cádiz como tú para borrar tu parte siesa?

-Yo tengo la doble nacionalidad de Córdoba y de Cádiz, mi mujer y mis hijas son de allí. Aún así, yo entiendo por qué nos dicen cordosiesos y es que somos de otra manera, ni mejor ni peor, diferentes. Yo estoy muy orgulloso de ser cordobés y me parece que somos unos fenómenos. De todas formas, yo diría que se puede ser muy formal y muy responsable y liberarse un poquito de vez en cuando para difrutar de la vida aunque también le diría a los que son todo el rato tan guays que de vez en cuando no está mal ser más serios. Mi consejo es que unos y otros se vengan de concierto.

-En tu whastap pone: "Sea usted lo que soñó ser". ¿Vosotros lo habéis conseguido ya?

-Yo me siento afortunado y superfeliz porque un día soñé con estar donde estoy soñé con tener la familia que tengo. Por eso le digo a la gente que luche por lo que quiere porque hoy en día es muy fácil que las circunstancias te vayan llevando a sitios que no eran los que tú querías y al final acabes donde no querías.

-¿El mundo de la música es como lo soñabas?

-Sí, porque como buen cordosieso, sabía que la música era un sitio al que había que ir a currar. He tenido días buenos y malos, momentos en que crees que estás aprendiendo y al siguiente paso vuelves a cagarla. La música es como la vida, tú vas creciendo y a la misma vez te vas encontrando con otras trabas que tienes que superar.

-¿Dónde serán los próximos conciertos?

-Tenemos un montón de fechas, yo invito a todo el mundo a entrar en nuestras redes sociales porque la agenda está abierta y van entrando conciertos. Ahora venimos de Valencia y Badajoz y ya tenemos reservas en mayo en Utrera, en Sevilla, Alcalá de los Gazules, en El Rompido, en Espiel, Málaga..

-Tenéis familia, tú tienes tres hijas. ¿Cómo lleváis la conciliación?

-La conciliación familiar es una mentira, así de sencillo, no existe, es muy difícil, uno hace malabares, lo que puede para ver a los suyos. De hecho, tengo una hija que está aprendiendo a tocar la batería para venir con nosotros.