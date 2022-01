Con sus compañeros del Córdoba CF entrenándose en las lujosas instalaciones de la Federación de Baréin, con temperaturas agradables y viviendo la experiencia de visitar el país del Golfo Pérsico, un retén de blanquiverdes sigue su rutina en los campos del Camino Carbonell integrado en las filas del filial de Tercera División, donde siguen su puesta a punto para reencontrarse con los demás a comienzos de la semana que viene.

Bernardo Cruz, Álex Bernal y Alejandro Viedma, que no están en Baréin por distintas circunstancias, entrenan durante esta semana a las órdenes de Diego Caro. Otro cordobesista de nuevo cuño está también aguardando el momento de conocer a los componentes del grupo. Dragisa Gudelj, el fichaje sorpresa del mercado invernal, está en Córdoba y dispuesto tras pasar el reconocimiento médico este jueves en la clínica Ergodinámica.

Gudelj, en condiciones

Con las pruebas médicas superadas, Dragisa Gudelj ya está listo para poder integrarse al trabajo en el Córdoba CF tras salir de las filas del filial del Cádiz B, en el que fue una pieza importante. El jugador fue sometido a los exámenes pertinentes en el centro Ergodinámica por el equipo del doctor Bretones -el jefe de los servicios médicos está en Baréin- y en los próximos días resolverá el traslado y alojamiento en la ciudad para ingresar en la rutina a partir de la semana que viene, cuando la plantilla retorne de Baréin.

El polivalente defensa ha sido elogiado por Germán Crespo desde la concentración bareiní. "Es un jugador que estábamos valorando porque había esa posibilidad de firmarlo. Era lo que queríamos, lo que veníamos hablando. Viene hasta el final de la temporada y tiene polivalencia en posiciones de central y lateral", indicó el granadino, que definió a Gudelj, internacional en divisiones inferiores con Serbia y nacido en Holanda, como "un refuerzo importante".

Con el filial para no perder ritmo

Tres componentes de la primera plantilla se quedaron en Córdoba. Bernardo Cruz no fue de viaje por motivos familiares, mientras que Álex Bernal y Alejandro Viedma no cumplían con la normativa que exige la entrada a Baréin. El trío se viene ejercitando en la Ciudad Deportiva con los jóvenes del filial, que este fin de semana no tendrán partido de Liga ya que se suspendió el duelo previsto ante el Rota por casos de covid en el seno del club gaditano.

El Córdoba B jugará este jueves un amistoso ante el Antequera, vecino del primer equipo en el grupo 4 de la Segunda RFEF, en el que no está prevista la participación de los jugadores del A.