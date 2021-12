Javi Flores, capitán del Córdoba CF, manifestó a los medios del club tras el último entrenamiento del año que "hasta ahora, el balance en lo deportivo creo que es bueno" para el conjunto blanquiverde, ya que ha hecho "una gran primera vuelta", aunque advirtió de que "falta aún un partido" y "en el fútbol nada está hecho hasta que se consiguen los objetivos".

El jugador de Fátima opinó que "el club vive ahora mismo una situación que no se vivía en los últimos años, con unos resultados y una estabilidad a nivel estructural como hace muchos años que no se veía", por lo que apeló "a disfrutar de estos momentos también". Eso sí, el centrocampista blanquiverde reconoció que el Córdoba CF está "en una categoría que no nos merecemos, aunque nos hayamos metido nosotros". En todo caso, Javi Flores insistió en que el conjunto blanquiverde "va por el buen camino para intentar salir cuanto antes".

"Con trabajo, las cosas salen bien"

Ya en el apartado personal, el capitán cordobesista se mostraba "contento" con su papel en el equipo. "Es verdad que el año no empezó a nivel personal siendo de lo mejor, pero sabía que al final, con trabajo y cuando llegaran las oportunidades, iban a salir las cosas bien". Para ello ha sido importante la mezcla de veteranos y jóvenes que componen la plantilla del Córdoba CF, algo que Javi Flores valoró como "bueno", ya que cree que "lo de las edades son mitos, las edades son un número". En su opinión "el rendimiento en el campo es lo que manda". "Tenía un compañero que decía que el verde es el que manda y es verdad", recordó el de Fátima, porque el campo "es el que pone a cada uno en su sitio. Los números están ahí y lo importante es lo que da uno dentro del campo". Javi Flores terminó por explicar que "la mezcla" de veteranía y juventud en la plantilla cordobesista "es muy buena y cada uno aporta desde su experiencia, que es lo importante".

Otro apartado sobre el que opinó el capitán del Córdoba CF es el papel de El Arcángel esta campaña. Javi Flores considera que "muchas opciones" para lograr el ascenso "pasan por seguir sumando de tres en tres en casa", porque el conjunto blanquiverde "saca puntos fuera de casa, hay campos complicados, pero mientras que en casa se vaya sacando y sumando fuera, que seguro que lo haremos, tendremos un alto porcentaje de conseguir el objetivo, aquí en casa".

Finalmente, Javi Flores deseó para el 2022 "salud para todos los que rodean al Córdoba CF y al cordobesismo y en general a todo el mundo, por la pandemia que vivimos y el tiempo que nos ha tocado vivir, que se vaya acabando esto y entremos en la normalidad lo antes posible", mientras que a nivel deportivo declaró que "todos tenemos claro cuál es nuestro objetivo".