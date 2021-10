Futbolísticamente, Jerez de la Frontera continúa siendo coto privado del Córdoba CF. La última vez que el conjunto blanquiverde se enfrentó al Xerez fue en mayo del 2013, en un partido que ganaron los visitantes y en el que mandaron a Segunda División B a los azulinos. Tras casi 20 años sin conocer la derrota en tierras jerezanas, el Córdoba CF le arrebató este miércoles al Xerez CD la llave de acceso a la Copa del Rey en el Pedro Garrido tras ganar por 0-1.

Emilio Fajardo, técnico local, tiró de sus titulares. Quizá solo Marc Vito rompía la nota de ese once habitual del equipo xerecista, mientras que Germán Crespo alineaba al joven Christian Delgado para la medular acompañado de Julio Iglesias, y haciendo regresar a Ekaitz Jiménez pese a no estar a tope y con hombres que son más habituales en los onces titulares de Copa RFEF que en Liga.

El Xerez CD fue más animoso, aplicó mucho más y mejor la presión y tuvo más balón que el Córdoba CF en la primera parte. Sin embargo, en ocasiones la cosa estuvo muy equilibrada. Pocas y casi sin peligro para ambos arcos. El primer disparo del Córdoba CF lo protagonizó Omar Perdomo (min. 13), ajustado al palo de la meta defendida por Marc Vito. Joselillo, ya en el minuto 36, tuvo la más clara para los xerecistas, con un disparo cruzado que se marchó a córner. Cuando éste se sacó se cantó gol olímpico en la grada del Pedro Garrido. No hubo nada.

Gol y tensión

Pero lo más interesante ocurrió en cinco minutos. En el 29, un despeje de la zaga blanquiverde llegaba sin presión a David León, casi al borde de su área, y el jugador local optó por ceder el balón a Marc Vito. Simo continuó la carrera para presionar al portero xerecista, que intentó regatear al extremo cordobesista sin fortuna. Simo aprovechó el regalo y empujó desde el suelo el balón a la red. Apenas tres minutos después, la tensión que ya vivía el conjunto local desde el minuto 1 explotó con el gol encajado y una enorme tangana entre ambos equipos tras una entrada a un defensa del Córdoba CF finalizó con la expulsión de Rubén Jurado, por parte del Xerez CD, y de José Alonso por el bando cordobesista.

Fue una primera parte algo desangelada por parte de los hombres de Germán Crespo, que se encontraron con un enorme premio en forma de regalo inesperado que les abría las puertas de las semifinales y de la Copa del Rey.

Contemporizó el Córdoba CF en el inicio de la segunda parte. Apenas un golpe franco a cargo de Omar Perdomo fue lo más reseñable en el primer cuarto de hora del segundo acto, mientras que el Xerez CD rondaba el área de Carlos Marín. No con la misma intensidad de la primera mitad, pero sí con ocasiones más claras. De hecho, en el minuto 64 Joselillo se topó con el palo derecho de la meta de Carlos Marín, lo que dejaba a las claras que los hombres de Emilio Fajardo no solo no se rendían, sino que avisaban de que la última media hora podía ser un sufrimiento. O algo más.

Buenos cambios

Germán Crespo lo vio claro. Montó una banda derecha con José Ruiz y Carlos Puga, ya que gran parte del peligro azulino venía por su banda izquierda. Le sentaron tan bien los cambios al conjunto blanquiverde, que no solo logró enfriar el encuentro, sino que le dio una nueva dimensión. Germán Crespo se atrevió a meter a Ale Marín en lugar de Puga y a Javi Flores por Julio Iglesias.

El Xerez CD vio gol, pero en fuera de juego. Un remate de cabeza de Lucas Correa fue anulado por fuera de juego, pero fue suficiente para animar de nuevo el Pedro Garrido cuando llevaba minutos en silencio. Solo fue un espejismo. El Córdoba CF se adueñó del balón en la recta final del encuentro gracias a los cambios introducidos y a que el fuelle del Xerez CD había cedido claramente.

Ficha técnica:

0 -Xerez CD: Marc Vito, Cancelo, Lucas Correa, Pavón, David León, Adri, Colorado, Joselillo, Juanito, Borja, Rubén Jurado.

Entrenador: Emilio Fajardo.

Cambios: Óscar por Borja (60’), Rodri por Pavón (60’), Iván Navarro por Juanito (70’), Migue García por Adri (70’), Iván Gutiérrez por Joselillo (84’).

1 -Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Puga, Bernardo Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Christian Delgado, Julio Iglesias, Omar Perdomo, Adrián Fuentes, Simo, Antonio Casas.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: José Cruz por Adrián Fuentes (38’), José Ruiz por Antonio Casas (67’), Willy Ledesma por Omar (67’), Javi Flores por Julio Iglesias (73’), Álex Marín por Carlos Puga (73’).

Gol: 0-1 (29’) Simo.

Árbitro: Aranda Delgado (malagueño).

Tarjetas: Adri (26’), David León (23’), Joselillo (42’), Carlos Puga (45’), Ale Marín (75’), Simo (78’ y 88’, por lo que fue expulsado), Lucas Correa (93’). Rojas directas a Rubén Jurado y a José Alonso (32’).

Campo: Pedro S. Garrido. Unos 2.500 espectadores, con presencia cordobesista.