Tras el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles, José Alonso pasó por sala de prensa para manifestar que tanto él como sus compañeros están "contentos con los resultados", aunque recordó que "hay que pensar en ir partido a partido para lograr la quinta victoria", el próximo domingo, ante el Tamaraceite. "Los tres puntos se consiguen así, pensando partido a partido y ahora mismo está todo bien encaminado", aseguró.

El central del Córdoba CF recordó que el equipo tiene "gente arriba con gol, jugadores de banda que hacen mucha superioridad", pero remarcó que "el gol llega también por el trabajo de todo el equipo, no solo de los delanteros". José Alonso comentó que los delanteros "meten porque están mas cerca -del área rival- y se dedican a meter goles, pero es un trabajo conjunto". Así, en términos defensivos, también revindició que "cuando nos hacen daño o falta solidez en defensa, creo que es trabajo de todo el equipo", por lo que apeló a mejorar en el concepto defensivo del conjunto blanquiverde, ya que entiende que el Córdoba CF "va a tener bastantes oportunidades para hacer gol".

"Nuestro estilo es tener el balón, pero en campo contrario y eso hace que tengamos muchas oportunidades de cara al gol", valoró el defensa cordobesista, que argumentó además que "al tener la presión alta y jugar en campo contrario, los rivales nos estudian, saben cómo jugamos y, claro, dejamos muchos espacios atrás". Por lo tanto, Alonso apeló a "corregir los errores que hemos cometido". En cualquier caso, el jugador blanquiverde recordó que "en otros partidos estuvimos muy bien, como en Coria, un campo muy complicado y sabemos como hacerlo", de ahí que apelara a que habrá partidos complicados en defensa, "como el último ante el Don Benito, pero de todo el equipo, no solo la defensa", puntualizó.

El Córdoba CF no estuvo "fino" ante el Don Benito

José Alonso amplió su visión sobre el último encuentro en El Arcángel, un choque en el que los blanquiverdes no estuvieron "finos, no se ganaron esas disputas, esas segundas jugadas en las que debemos estar mas vivos". Como justificación, el defensa del Córdoba CF comentó que "influye el cansancio de atacar siempre, de querer hacer daño", por lo que también valoró que "hay que corregir cuándo hay que atacar y cuándo defender en grupo, cuándo ganar una disputa. Me refiero al equipo entero", aseveró.

Sobre el encuentro del próximo domingo, en el Juan Guedes, ante el Tamaraceite (13.00 horas, horario peninsular), José Alonso explicó que "es otro campo en el que hay que estar vivo, no podemos relajarnos, debemos estar concentrados, porque habrá muchas disputas", pidió el central del Córdoba CF, que además avisó de que los canarios "proponen" en su juego.

Sobre el arranque de temporada y los adversarios, José Alonso opinó que no cree que "un equipo se mantenga atrás a intentar mantener el 0-0" ante el Córdoba CF pese a su arranque liguero, aunque admitió que "es verdad que nuestro estilo de juego, de posesión, de no ser tan directos, puede ser que quieran aguantar el resultado y buscar una o dos ocasiones para intentar ganarnos el partido". En todo caso, el central blanquiverde valoró que "el 0-0 va a verse en pocos partidos y si es así será fuera de casa, porque en El Arcángel vamos a proponer jugar y el que venga sufrirá".

José Alonso no cree que "el rendimiento" del Córdoba CF "pueda bajar por jugar en un campo diferente al nuestro o en peor estado que el nuestro", como es el caso del Juan Guedes, ya que el conjunto blanquiverde tiene "futbolistas para jugar de diferentes formas, pedir diferentes cosas en cada campo y el míster confía plenamente en la plantilla para sacar el mejor once y ganar los tres puntos".