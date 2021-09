Hay que hablar de los penaltis y el Córdoba CF, porque no se recuerda una campaña en la que el conjunto blanquiverde haya empezado las cuatro primeras jornadas de Liga lanzando cinco penaltis. De hecho, ha habido temporadas en las que las penas máximas brillaban por su escasez o, directamente, por su ausencia. Sin embargo, en esta todo ha cambiado, hasta el punto de que el Córdoba CF es el equipo español que más penas máximas ha lanzado de entre las cuatro primeras categorías del fútbol: Primera, Segunda División A, los dos grupos de Primera RFEF y los cinco de Segunda RFEF.

Un claro ejemplo del fútbol ofensivo que practica Germán Crespo con el conjunto cordobesista es precisamente el número de penaltis a favor que lleva señalados hasta la fecha. En el grupo 4 de Segunda RFEF, según datos de la RFEF y de Transfermarkt, se han pitado ocho penaltis hasta la conclusión de la cuarta jornada de Liga. López Silva anotó uno en la primera jornada en la derrota del Támara en el Juan Guedes ante el San Fernando (3-4). Zamorano anotó el 1-0 momentáneo desde los 11 metros en el Vélez-Cacereño, también de la jornada 1, que finalizó con derrota local. Y Máyor marcó de penalti el que suponía el 1-0 en el triunfo del Xerez Deportivo en Chapín ante el Villanovense (2-0), en la jornada 3. Son tres de los ocho penaltis señalados por los colegiados hasta ahora. Los otros cinco han sido a favor del Córdoba CF, que inició la temporada con el triunfo por 1-5 en Jerez de la Frontera, con dos goles desde los 11 metros (el 1-2 y el 1-3), ambos marcados por Miguel de las Cuevas. El alicantino repitió pena máxima en la siguiente jornada, en El Arcángel ante el Cádiz B, que en ese momento empataba el encuentro a uno, pero erró el lanzamiento.

Finalmente, en la pasada jornada, también en El Arcángel, Moreno Muñoz decretó dos penas máximas a favor del Córdoba CF. La primera, a escasos minutos del descanso, que anotó Willy Ledesma para poner el momentáneo 3-1 en el electrónico. La otra, después del intermedio, ya con 3-2 en el marcador, fue fallada por el de Torremejía, que vio como Sebas Gil le detenía el disparo y evitaba que el conjunto blanquiverde pusiera tierra de por medio, algo que posteriormente lamentó en forma de tensión y nervios hasta el final del partido.

El rey desde los 11 metros

Para hacerse una idea de la llegada al área rival del Córdoba CF hay que señalar que al paso de la jornada 4 en Primera División, el equipo al que más penaltis a favor habían pitado fue Osasuna, con tres penas máximas, seguido del Valencia, el Cádiz y la Real Sociedad, cada uno de ellos con dos penaltis a favor. En Segunda División A, tras jugarse la cuarta jornada, el Lugo era el equipo al que más penaltis se le pitaron a favor, dos. Es la cifra media de penas máximas a favor para los más agraciados en el resto de categorías. En el Grupo 1 de Primera RFEF, el Badajoz y el Racing de Ferrol lideran esa estadística, con dos penaltis, al igual que el Alcoyano y el Villarreal B en el Grupo 2 de Primera RFEF. En el Grupo 1 de Segunda RFEF, también con dos penaltis pitados a favor, están el Navalcarnero y el Compostela. En el Grupo 2, Osasuna Promesas y UD Logroñés Promesas también encabezan el ránking con dos penas máximas a favor. Penya Deportiva y Ejea, con las mismas cifras lideran la estadística en el Grupo 3 de Segunda RFEF, mientras que en el Grupo 5, Águilas y La Nucía también fueron agraciados con dos penaltis a favor cada uno.

Dos de cada tres, a favor del Córdoba CF

En porcentajes, el 62,5% de los penaltis que se han señalado en el Grupo 4 de RFEF hasta ahora han sido pitados a favor del equipo de Germán Crespo, algo que no es sino el resultado del nivel de la plantilla de mediocampo hacia delante y también del estilo de juego que pretende el granadino para su equipo. Es una seña de identidad y, por lo tanto, no sería nada extraño que, sin llegar al nivel de este arranque de campaña, los cordobesistas vean cómo los colegiados siguen señalando penas máximas a su favor. El Córdoba CF pisa el área rival, lo hace con no pocos elementos y, en demasiadas ocasiones el riesgo para las defensas contrarias pasa a ser fatalidad en forma de gol, ocasión o directamente penalti en contra.

El detalle que obliga a elevar el rendimiento está en la efectividad. Que los dos máximos anotadores del equipo -uno de ellos del nivel y experiencia de De las Cuevas- hayan fallado dos penaltis de los cinco de los que han dispuesto dejan la eficiencia blanquiverde en un flojo 60%. Un dato que deja a las claras que al menos en el aspecto de los lanzamientos desde los 11 metros, el Córdoba CF tiene margen de mejora.