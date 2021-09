Omar Perdomo, extremo y mediapunta del Córdoba CF, reconocía tras el encuentro que este domingo fue "un día especial, muy bonito" para él, ya que "todos los futbolistas soñamos con debutar en casa y con un gol, por lo que estoy muy feliz por lograr los tres puntos, porque el Don Benito no era un rival fácil", aseguró.

Empezó en la mediapunta, relevando a De las Cuevas, pero Crespo le situó después en banda. Omar Perdomo comentó que por dentro está "muy cómodo", porque es una posición que le beneficia "bastante", a pesar de que "no es tan vistoso, pero sí más eficaz", ya que detrás del punta de referencia hay que "hacerlo todo más sencillo, girarme y dar ese último pase o intentar llegar al área para hacer gol". Luego, el técnico "decidió que cambiáramos de posición y también nos ha venido bien", opinó.

Sufrió el Córdoba CF "principalmente al final", reconoció Omar Perdomo, que también explicó que "desde el entorno se transmite que hay que ganar, que hay que exigir al equipo", una situación que "genera algo de ansiedad en el partido y creo que es una de las cosas que nos ha llevado a estar más apurados", aseguró. Además, el canario insistió en que enfrente había "un buen equipo, de tres cuartos de campo en adelante nos ha puesto las cosas complicadas", admitió, ya que el Don Benito es "un equipo físicamente fuerte".

Además, Omar Perdomo no perdió la oportunidad de "destacar a jugadores como Bernardo, que no están teniendo minutos como se merecen, y sin embargo nos tenemos que ver reflejados en él, porque son profesionales y ejemplos a seguir", valoró, remarcando que "es lo que tiene bueno este equipo, que el que juegue lo hace igual de bien que el que estaba" y que todo jugador que salta al campo se deja "todo para que el míster tenga esa dificultad para hacer el once".

Finalmente, a Omar Perdomo se le recordó que la próxima semana visita su tierra, por lo que será "un fin de semana bonito, pero el de hoy es más bonito, porque la gente, escuchar un gol de una remontada en 15 minutos en la primera parte, al final, eso te marca y es algo que a mí no se me olvidará en la vida", aseguró.