El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, reconocía tras el encuentro que "es verdad" que el mismo se complicó "por varias cosas". Primero, porque el Don Benito "se adelantó en el marcador", y luego, porque "ha habido ocasiones para nosotros, sobre todo en la segunda parte", en la que su equipo debió "hacer algo más". El granadino recordaba "el penalti, el 1-1 que ha tenido Luismi Redondo y dos o tres acciones en las que nos ha faltado ese último pase", así como "otra de Luismi, otra de Willy... por eso creo que en esos últimos minutos se ha sufrido", opinó el técnico blanquiverde, que advirtió que lo ocurrido "demuestra que no va a ser fácil". Germán Crespo comentó que "quien crea que va a ser fácil está muy equivocado", debido a "la motivación de los equipos cuando vienen aquí" y también al nivel del rival, un "Don Benito que tiene un buen equipo y creo que conforme pasen las semanas va a estar más arriba".

Para Germán Crespo, lo mejor que tuvo el Córdoba CF ante el Don Benito "es que se levanta muy bien de ese mazazo" del primer gol, porque valoraba que los pacenses se pusieron por delante "en la primera acción que llegaban" a la portería de Felipe Ramos. Como un detalle preocupante de su equipo, el técnico blanquiverde reconoció que dejó "muchos centros laterales y ha faltado contundencia dentro del área".

Como dato positivo, Germán Crespo recalcó que su Córdoba CF impone "un ritmo que al rival le cuesta y quizás no hemos tenido que sufrir tanto como en los últimos minutos, aunque ha sido por juego directo y por faltas frontales", remarcó, alabando que "el equipo se puso el mono de trabajo y supo leer el partido".

"No podemos querer tenerlo todo"

A modo de reivindicación, Germán Crespo reclamó que "tampoco podemos querer tener todo". El granadino recordó que el Córdoba CF es "un equipo muy ofensivo", ya que "en nuestra salida de balón los laterales están en en tres cuartos de campo casi, los mediocentros y los centrales están abiertos", por lo que "en esas transiciones nos va a costar", reconoció. Sin embargo, el problema ante el Don Benito, explicó que fue la "falta de intensidad" y la concesión de "demasiados centros laterales". "En el primer gol nos ha faltado contundencia dentro del área", reconoció Germán Crespo, que recordó que su equipo encajó cuatro goles en los primeros cuatro partidos de Liga, por lo que deben "mejorar", aunque también insistió en que "al ser tan ovensivos estamos expuestos a eso. Debemos evitar que el rival te haga ocasiones, pero aquí con los espacios que hay estamos expuestos a que un rival tan ofensivo tenga sus oportunidades", como las tuvo el Don Benito.

Precisamente, se le preguntó a Germán Crespo por el rival, un Don Benito que mostró verticalidad y descaro. "No me ha sorprendido porque ya lo dije", respondió el técnico blanquiverde, que valoró que el pacense "es un equipo con una propuesta valiente, con jugadores de calidad en su plantilla y que tienen calidad y jugadores contundentes". El granadino también advirtió de que el Córdoba CF lleva pleno, 12 puntos de 12 disputados, "pero va a ser muy complicado ganar todos los partidos y sumar de tres" porque "el rival te estudia y cuando generas esas ocasiones si las transformas sentencias antes", pero si se fallan el adversario se crece. "Y cuando vienen de fuera vienen motivados" a El Arcángel, aseveró Crespo.

"El Don Benito no ha sido superior"

"No estoy de acuerdo en que el Don Benito haya sido superior", afirmó Germán Crespo, que sí opinó que el partido "ha estado igualado". Para el técnico blanquiverde valoró que "en los primeros minutos los contrarios están bien físicamente y conforme van pasando los minutos pueden tener ese bajón físico". Crespo aseguró que sabía de antemano que el partido sería "de ida y vuelta, porque ellos son ofensivos". Asimismo, se le preguntó por los dos últimos cambios, en los que introdujo a Visus y Bernardo: "Los he hecho para perder tiempo y para ganar en altura, que es donde podíamos tener peligro". También, porque ya no disponía de más jugadores ofensivos, porque a pesar de tener a Simo en el banquillo "no podíamos contar con él porque se le salió la clavícula y si lo sacamos lo podíamos perder para dos meses", por lo que reiteró que esos dos últimos cambios fueron "para ganar en altura en alguna falta frontal".

Finalmente, a Germán Crespo se le informó de sus números como debutante en el banquillo del Córdoba CF, en el que ya es el mejor entrenador del conjunto blanquiverde. "Entras en la historia de un club tan importante como en el que estamos y lo voy a celebrar, poque es una doble alegría: hacer 12 de 12, mantener ese primer puesto en solitario tras un partido sufrido y para mí es una satisfacción el poder hacer historia", valoró el preparador cordobesista, que finalizó aseverando que le gustaría "seguir creciendo con el club, seguir haciendo cosas importantes pero hoy lo celebraremos como merece".