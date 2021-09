Si el Córdoba CF jugaba hace siete días su primer partido en un campo «de la categoría», este domingo le tocó enfrentarse a un rival que no es «de la categoría». O al menos no lo parece este Don Benito, un equipo que quiere el balón, que es vertical, que busca la espalda de la defensa rival y que demostró en El Arcángel ser un equipo con fundamentos de juego, tanto defensivo como sobre todo ofensivo, más que reseñables. Y demostró el Don Benito que también hay conjuntos en esta Segunda RFEF que quieren el balón y que saben lo que hacer con él.

No podía contar Germán Crespo con media docena de hombres, sobre todo con Miguel de las Cuevas, y el granadino se decidió por Omar Perdomo y Adrián Fuentes, ambos combinándose para caer a la banda izquierda como para ocupar la zona por detrás de Willy Ledesma. Y ambos respondieron a la confianza del técnico. Luismi Redondo regresó a la banda derecha y lo cierto es que el plasentino también despuntó, porque los problemas del conjunto blanquiverde estuvieron más centrados en un punto de falta de presión de mediocampo para atrás y también en la defensa en sí. Demasiado lenta, con falta de entendimiento y más dudas de las que se le había visto hasta ahora. De hecho, la zaga blanquiverde reeditó ante el Don Benito aquellas indecisiones de pretemporada, sobre todo a balón parado. Cualquier saque de esquina o falta lateral de los de Juan Carlos Gómez se convertía en problemas para el Córdoba CF.

El Don Benito sorprende

El primer tercio de partido fue ligeramente más para el Don Benito. Era un partido igualado, ciertamente, el que planteó el conjunto pacense en El Arcángel, pero transmitían más los visitantes, a los que les funcionaba bastante bien su banda izquierda y, además, lograban que David Agudo se convirtiera en un dolor de cabeza para los centrales cordobesistas. Un Don Benito que le discutía la posesión al Córdoba CF conseguía adelantarse en el marcador por medio de su delantero centro, ex del filial blanquiverde, que culminaba una jugada en la que la zaga cordobesista tuvo demasiadas dudas, poca contundencia, y fue aprovechada por el atacante rojiblanco.

Tuvo ocasiones el Córdoba CF, que no le perdió nunca la cara al partido, pero morían en el área pacense. Pero hubo un detalle que no pasó inadvertido. La pausa de refrigeración le vino al equipo local de perlas. Las órdenes de Germán Crespo durante la interrupción surtieron efecto, porque en apenas cinco minutos el conjunto blanquiverde le dio la vuelta al marcador de forma espectacular. Adrián Fuentes y Omar Perdomo buscaron la espalda a la defensa visitante con sendas asistencias de Willy Ledesma para dejarlos solos ante Sebas Gil y superarle sin problemas. En solo un minuto el Córdoba CF colocaba el 2-1 en el marcador, pero antes del descanso, Luismi Redondo era derribado dentro del área rojiblanca y Willy Ledesma transformaba la pena máxima. Visto y no visto: el Córdoba CF ponía el 3-1 en el marcador y había no pocos que se tenían que frotar los ojos. Sin embargo, en la última jugada del primer acto, prácticamente, David Agudo remataba de cabeza, incrustado entre los centrales cordobesistas, un buen centro de Raly Cabral en lo que era la confirmación de que en ese primer acto el equipo de Crespo no solventaba sus problemas defensivos.

El Córdoba enfría tras el descanso

Comenzó más tranquila la segunda mitad, en la que el Córdoba CF intentaba controlar algo más el tempo de partido, aunque el Don Benito por su parte probó a hacer el partido algo más físico, más de contacto, aunque sin perder su seña de identidad, buscando siempre tener el balón e intentar sorprender siempre a la defensa blanquiverde. Lo conseguía menos que en la primera mitad, mientras que el Córdoba CF sí que seguía llegando casi con la misma claridad que en el primer acto. Willy Ledesma, Adrián Fuentes y sobre todo Luismi Redondo pudieron poner tierra de por medio. El plasentino recibió un balón espectacular de Willy Ledesma y se plantó ante Sebas Gil, que le adivinó el regate. El portero rojiblanco tomó el relevo de David Agudo y en la segunda parte se erigió en el mejor de los suyos, porque unos minutos después detuvo un penalti por manos de Essomba, claro, adivinándole la intención. Por si fuera poco, rozando el minuto 70, voló para despejar un golpe franco lanzado por Luismi Redondo desde la esquina del área.

Germán Crespo comenzó el carrusel de cambios, dando entrada a Carlos Puga y Antonio Casas por Omar Perdomo y Adrián Fuentes y el encuentro se introdujo en una fase de aparente tranquilidad, de menos descontrol y dijo adiós a las idas y a las vueltas.

Pero el Don Benito empujó hasta el final. De hecho, el Córdoba CF terminó sacando al terreno de juego a Bernardo Cruz y a Visus ante el empuje de los rojiblancos, que no lograron anotar el tercero, por lo que El Arcángel estalló de júbilo.

Ficha técnica:

3-Córdoba CF: Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Álex Bernal, Luismi Redondo, Adrián Fuentes, Omar Perdomo, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Carlos Puga por Omar Perdomo (64’), Antonio Casas por Adrián Fuentes (64’), Julio Iglesias por Willy Ledesma (81’), .

2-Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Gonzalo, Lolo Pavón, Dani Martínez, Abraham Pozo, Manu Miquel, Essomba, Carlos López, Raly Cabral, David Agudo.

Entrenador: Juan Carlos Gómez.

Cambios: Ezequiel Lamarca por Carlos López (46’), Álex Herrera por Gonzalo (71’), Turmo por Raly Cabral (86’), Darmmeh por Abraham Pozo (86’) .

Goles: 0-1 (13’) David Agudo. 1-1 (38’) Adrián Fuentes. 2-1 (39’) Omar Perdomo. 3-1 (43’) Willy Ledesma, de penalti. 3-2 (47’) David Agudo.

Árbitro: Moreno Muñoz (C. Murciano).

Tarjetas: Gonzalo (14’), Raly Cabral (20’), Luismi (29’), Manu Miquel (57’), Essomba (62’), Lolo Pavón (65’), Ezequiel Lamarca (90’), .

Campo: El Arcángel. Jornada 4 de la Liga 2021-22 en Segunda RFEF. Unos 8.000 espectadores.