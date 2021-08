Simo, extremo del Córdoba CF, comentó sus sensaciones tras la derrota de los blanquiverdes ante el Recreativo Granada, del que dijo que "sabemos que es un gran equipo. Son chavales que, aunque jóvenes, tienen mucha calidad, sobre todo en el medio". En todo caso, el jugador cordobesista recordó que "es un partido de pretemporada, pero venimos de hacer un entrenamiento de fuerza y el campo estaba muy lento. No vamos a echar culpas al campo y a cosas ajenas a lo que ha pasado", reconoció.

El marroquí admitió que de mediocampo hacia atrás, el conjunto blanquiverde sufrió. "Vamos a intentar mejorar esos aspectos que nos cuestan mucho defensivamente", comentó, aunque avisó de que "no está el equipo completo, hay centrales, sobre todo, que están tocados. Pero hay que coger lo bueno e intentar mejorar lo malo".

Sobre su actuación, el extremo del Córdoba CF declaró que «no siempre voy a ser el Simo eléctrico, vamos sumando minutos. Yo siempre intento estar a mi mejor nivel e intento dar mi juego, que es descaro y agilidad. Hay que pensar que también era un campo pequeño y a mí me favorecen más los campos como El Arcángel", aseguró, aseverando que siempre intentará dar lo mejor y "cuando no, intentaré ofrecer otras cosas".

Sobre el inicio liguero, el atacante cordobesista avisó de que en el equipo "titulares no hay ninguno. Aquí, si no estás a un gran nivel el de atrás te come". El marroquí agradeció al técnico los minutos que le ha dado en pretemporada. "La verdad es que Germán me ha dado mucha confianza, muchos minutos. Creo que también estoy dando la talla", por lo que agradeció a Crespo "esos minutos y esa confianza y espero que para la primera jornada poder generarle esa duda de si entrar en el once o no".

De nuevo sobre los problemas del Córdoba CF sin balón y en defensa, Simo comentó que "nos cuesta, pero hay que trabajar esas cosas. Hay que intentar no perder tanto el balón. Si ese es un déficit nuestro, hay que intentar no perder tantos balones y mejorar ese aspecto. Estamos manos a la obra, nos queda un partido, vamos a ir a ganarlo, con todas las ganas para llegar a la Liga con buenas sensaciones", una Liga en la que espera que "se cumpla una gran temporada y se logre el objetivo", finalizó.