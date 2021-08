El Córdoba CF celebró este martes la última sesión antes del encuentro del miércoles en la Ciudad Deportiva del Granada, en donde espera el filial nazarí (18.30 horas) al equipo de un Germán Crespo que declaró tras el entrenamiento que viajará con "la duda de Ricardo Visu, que está entre algodones" y las bajas de "José Cruz, al que le van a hacer pruebas esta tarde, una resonancia, y la de Bernardo Cruz y Adrián Fuentes, que creo que ya están para reincorporarse con el grupo, pero no queremos precipitarnos, porque el puesto de central es donde estamos teniendo todas las lesiones".

El técnico blanquiverde comentó que "en principio no queremos arriesgar, queremos que estén disponibles para el partido en Jerez y al final, si vemos conveniente darles unos minutos en el partido de Pozoblanco, lo mismo se lo damos" y se felicitó de que se ha recuperado ya "a Carlos Marín, que viajará mañana". Sobre Ricardo Visus detalló que ha sentido molestias en la última parte del entrenamiento de este martes y esperará "a la valoración que hacen los fisios y, a partir de ahí, entrará o no en la convocatoria".

Sobre las lesiones, Germán Crespo comentó empezaron apareciendo "por los porteros y ahora vamos por los centrales. Pero sabemos que la carga de trabajo que hemos tenido es importante y sobre todo que es verdad que al ser todo en el mismo puesto debemos buscar otras alternativas", comentó. "Ahora el sacrificado está siendo tanto Toni Arranz como José Ruiz, pero ya digo que lo bueno es que el equipo tiene esa polivalencia, tiene esos jugadores que en un momento dado, en circunstancias como las que están pasando, te pueden echar una mano", como son los casos del mediocentro y el lateral derecho.

Tambén abordó el granadino los problemas que sufre el conjunto blanquiverde en las acciones defensivas a balón parado. Crespo declaró que se está "intentando mejorar un poco" en esa faceta, "lo que pasa es que cuando tienes lesionados a los centrales, que en teoría son los jugadores que mejor van por arriba, pues se dificultan las acciones a balón parado", justificó, para posteriormente valorar que "prácticamente en ningún partido hemos podido tener… En principio teníamos a José Cruz, pero no a Ricardo Visus, luego no tuvimos a Bernardo Cruz, ahora no tenemos a José Cruz y, al final, tener un equipo bajo, si no tienes esos centrales pues te cuesta más". Crespo aseguró que se están "buscando variantes, trabajando tanto en zona como mixto como individual y a partir del día 5 veremos cómo tenemos que defender".

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF habló sobre el equipo titular en Granada y su parecido con el que pudiera tener con el que debutará en Liga. "Está claro que se va acercando el inicio de la competición y vamos a intentar buscar. Tengo muchísimas dudas en cuanto a un once porque se ha visto que el jugador que ha estado en ese once, tanto en primera como segunda parte, ha dado lo que queremos", comentó. "Tenemos que seguir limando cosas, sacar el mejor once, pero el once que salga con el filial del Granada no va a ser el de Jerez, pero sí vamos a ir caminando un poco a ese once que nos encontremos el día 5 de septiembre" en Chapín. "Tenemos bajas, tengo que probar jugadores en otros puestos por las circunstancias que tenemos y a partir de ahí tomamos la decisión. Se está viendo el trabajo y el once que salte en Jerez lo veremos el día de Jerez", finalizó German Crespo.