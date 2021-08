El Córdoba CF volvió este lunes a los entrenamientos con vistas a los dos últimos compromisos veraniegos que le quedan en esta pretemporada, el miércoles en la Ciudad Deportiva del Granada ante el filial nazarí (18.30), y el domingo contra el CD Pozoblanco, en el Municipal Pozoalbense (19.30 horas), en los que serán los últimos ensayos antes del inicio liguero, el 5 de septiembre, en Chapín, ante el Xerez Deportivo CF.

La sesión en El Arcángel se compuso de diversas partes. En primer lugar, la plantilla blanquiverde trabajó en el interior del estadio municipal durante una media hora en ejercicios de movilidad, para pasar posteriormente al césped.

Además de rondos, el cuerpo técnico también ordenó ejercicios de balón con grupos de cuatro jugadores y otros de tres como comodines en los que tras robo, el grupo que perdía el balón pasaba a realizar la presión.

Posteriormente, Germán Crespo dispuso de todo el campo para trabajar, principalmente, la salida de balón y también la primera presión de los hombres de ataque, con referencias al último encuentro de pretemporada, el celebrado en el Municipal de La Línea, en el que el conjunto blanquiverde perdió por 2-0.

De hecho, en la parte final de la sesión, Germán Crespo emuló la falta lateral en la que el Córdoba CF recibió el primero de los dos goles del conjunto balono, dando especificaciones de colocación y cómo contrarrestar un centro lateral de esas características. Por cierto, que durante la sesión el granadino insistió en la comunicación y dio el toque a sus pupilos: «Ya nos hemos olvidado de hablar, hay que hablar», dijo a los jugadores.

La nota más destacada de la sesión se produjo en la portería. Con la recuperación de Felipe Ramos y la disponibilidad de Jaylan Hankins a lo largo de la pretemporada, en la mañana del lunes el Córdoba CF tuvo las dos incorporaciones que se esperaban. Por un lado, Carlos Marín, ya en la última fase de su recuperación, realizando los ejercicios específicos de su puesto, con sus compañeros y a las órdenes de Sebas Moyano, aunque no completó toda la sesión. Y por otra, Lluis Tarrés, arquero procedente del Almería que peleará por el puesto con el gibraltareño por la titularidad en la puerta del filial cordobesista. No dejaba de ser llamativa la imagen de la mañana en El Arcángel después de un verano bajo mínimos en un puesto tan específico para el Córdoba CF y ver durante el entrenamiento a cuatro hombres trabajando con el preparador de porteros blanquiverde. Poco a poco se vuelve a la normalidad bajo palos justo cuando restan algo menos de dos semanas para que comience la Liga en Segunda RFEF.

Otra nota destacada de la mañana en el coliseo ribereño se centró en el eje de la zaga. Tanto José Cruz como Bernardo Cruz no participaron en la sesión de entrenamiento, mientras que Ricardo Visus solo completó la primera parte de la misma, aunque aparentemente, tanto el ex del Linares Deportivo como el cedido por el Betis Deportivo no tendrán problemas para formar parte de la expedición que se enfrente al Recreativo Granada, este miércoles.