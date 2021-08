El Córdoba CF presentó oficialmente a dos jugadores que ya vistieron la blanquiverde la pasada temporada. De hecho, vistieron tanto la del filial como la del primer equipo y ahora, en la 21-22, lo harán como futbolistas de la plantilla de Germán Crespo de pleno derecho: el lateral y carrilero Carlos Puga y el central y mediocentro defensivo Ricardo Visus. Este último lo hará en calidad de cedido por parte del Real Betis Balompié.

Puga: "No me lo pensé dos veces y renové"

Carlos Puga comenzó la 20-21 como extremo del filial blanquiverde y con el granadino fue modificando su posición hasta el carrilero. «No conocía a Germán Crespo, pero vengo al Córdoba CF gracias a él», aseguró Puga en su presentación, ya que «me da la confianza y me dice que voy a ser importante», entre otros motivos, porque a su juicio «el estilo de juego que tiene a mí me favorece, ya que soy un lateral de recorrido». Por lo tanto, el de Albuñol (Granada), valoraba que «gracias a él, pero también a mí, formo parte de la primera plantilla este año».

El carrilero reconoció que no tuvo «ofertas, tenía un año más de contrato y lo que quería era formar parte del Córdoba CF, fuera en la primera plantilla o en el filial», aunque finalmente será con los profesionales, por lo que no se lo pensó «dos veces y renové». Sobre esta nueva Segunda RFEF, Puga explicó que «va a ser una categoría que exigirá muchísimo», porque en ella militarán «los mejores equipos de Tercera y creo que no va a ser fácil lograr el objetivo, pero con trabajo lo conseguiremos», deseó.

Finalmente, el granadino habló del papel de los sub-23 y de los más jóvenes en la primera plantilla blanquiverde. «Los sub-23 no somos menos que cualquier jugador. Tenemos que aportar más que los jugadores que no son sub-23 para entrar en el once», opinó el defensa. «Venimos con más ganas y tenemos que poner más intensidad», y entre jóvenes y veteranos formar «una mezcla perfecta para formar un buen equipo, una buena piña y que consigamos el objetivo».

Ricardo Visus: "Sabía que iba a venir aquí"

Por su parte, Ricardo Visus declaró que llega «con ilusión» y con «muchísimas ganas de que comience la Liga para conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso». El salmantino, aunque nacido en Madrid, reconoció que sus expectativas al inicio del verano era permanecer en la plantilla del Real Betis, pero una vez que no se dio, «sabía del interés del Córdoba CF por traerme aquí y no me lo pensé. Sabía que iba a venir aquí», aseguró el central.

Te puede interesar: Córdoba CF El Córdoba CF, ante dos ensayos más y con tareas pendientes

El joven jugador cedido por el Betis tendrá una dura competencia, al igual que Puga, en su puesto, pero indicó que «cuando venía sabía que no iba a venir para jugarlo todo, que me tenía que ganar el puesto». Sus rivales serán futbolistas como Alonso, Bernardo Cruz o José Cruz, que han jugado «en categorías superiores, con más edad, pero puedo aprender de ellos en entrenos y partidos». Además, recordó que ya «con Bernardo tuve la oportunidad de estar en dinámica con él y con José Cruz, en estos dos últimos partidos que hemos jugado de inicio y José Alonso, que jugué también, aprendo de ellos al máximo», otro de sus objetivos «para mejorar al máximo».

Finalmente, Ricardo Visus reiteró que «el objetivo es el ascenso», ya que «para ello han conformado la plantilla que han hecho» en el Córdoba CF. De ahí que señalara que «hay que empezar bien en Jerez, y a partir de ahí, partido a partido. Debemos formar una piña y si conseguimos formar un equipo sólido conseguiremos los objetivos», aseveró.