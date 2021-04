Ganar "sí o sí" el partido en La Línea de la Concepción "independientemente de lo que pase en las Islas Canarias", afrontándolo "como si fuera una final". Esa es la idea que mostró el entrenador del Córdoba CF, el granadino Germán Crespo, en la previa del duelo contra la Real Balompédica Linense del próximo domingo (17.00 horas). El conjunto al que dirige depende en demasía de los resultados que se produzcan en otros encuentros -véase en el de la UD Tamaraceite frente al Sevilla Atlético de esta jornada-. Sin embargo, el único pensamiento y petición al grupo estuvo en hacer "siete puntos" para continuar metidos, si es posible, en la pelea.

Un triunfo rojiblanco en tierras canarias -juegan a las 13.00 horas- daría carpetazo a las opciones por subir a la Primera RFEF. Así pues, antes de empezar a rodar el esférico para los blanquiverdes, ya sabrán si todo se acabó o todavía queda alguna esperanza. Esa circunstancia no le va a hacer cambiar el planteamiento ni el once previsto. "Intentaré sacar el mejor, el que creo que me puede dar los tres puntos". Además, añadió que "si al final se da el resultado que todos esperamos, vamos a tener un plus extra de motivación". De no gestarse el milagro "hay que hacer como si no se supiera el resultado y ser lo máximo posible profesionales hasta el último momento".

A Crespo se le siguió cuestionando en torno a las posibilidades reales del club. "Es complicado porque al final tienen que fallar en dos partidos consecutivos". No obstante, puso el ejemplo del filial sevillista con su derrota ante el Cádiz CF B. "Le ha hecho daño perder en casa, te da inseguridad, sobre todo después de tenerlo medio hecho y ya son dos encuentros consecutivos donde fallan". Agregó que "si nos preguntan si iban a ganar, todos hubiéramos apostado a que sí o, como mínimo, el empate". Ahora se miden a la UD Tamaraceite, que es "un rival capacitado y donde hay mucha calidad en su juego". El discurso de Pablo Alfaro, en el que siempre vislumbraba que pasarían "cosas" lo refrendó el granadino. “Todo el mundo quiere ganar, se juegan mucho”, explicó.

Puga y Del Moral apurarán

Las dudas en la convocatoria para la cita dominical residen en Carlos Puga y Alberto del Moral. El lateral granadino, este viernes, estuvo junto al recuperador, Javier Poveda, tras contar con una "pequeña elongación" mientras que el centrocampista manchego hizo trabajo grupal en una sesión que fue "un poco más suave". Por ello, hasta que no concluya el entreno del sábado, no se sabrá si viajarán o no. "Queremos que los que saquemos estén al 100% y si no lo están, no podremos contar con ellos", advirtió.

Pero no solo el condicionante físico impera en la preparación del choque. El mental es crucial para acometer la reacción. "El domingo, después de haber hecho un buen partido, el vestuario no estaba anímicamente como se debe de estar", reconoció. "A partir del miércoles ocurrió como la semana pasada. Hubo implicación máxima, nos facilitaron el trabajo al cuerpo técnico y seguro que llegaremos lo mejor posible al partido", atisbó.

El míster, en lo concerniente a la Real Balompédica Linense, alabó su gran recorrido hasta obtener plaza en la Primera RFEF. "Si ha ascendido es porque ha hecho las cosas muy bien durante todo el año. Defensivamente lo ha hecho bien, no ha encajado muchos goles, y si está ahí es por mérito propio". En cualquier caso recordó que no deben "mirar al rival" y procurarán "ser protagonistas como en mi debut, intentar reforzar lo que se hizo bien durante muchos minutos y mejorar las que no se hicieron como se debía".

El hecho de que los gaditanos ya lograran el objetivo puede hacer que existan modificaciones en el once. "Al conseguirlo, al final te vas a relajar, pero querrán ser campeones de grupo". De hecho, consideró que habrá "un equipo muy competitivo", ya que todos querrán estar el año siguiente "en esa plantilla" y ponérselo difícil "al entrenador y a la directiva".

Su opinión sobre el formato

Para acabar, a Crespo se le preguntó por el formato de esta atípica campaña. "Es el que hay, con una exigencia muy grande en muy pocos partidos donde no puedes cometer el más mínimo error". El Córdoba CF los ha tenido y "a la larga te llevan a tener precipitación e inseguridad". En el fondo, bajo su criterio, también resultó "bonita", sobre todo porque "tanto en la primera fase como en la segunda hace que los equipos no se dejen ir, que estén con los cinco sentidos puestos y que los subgrupos sean más competitivos".