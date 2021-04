A Germán Crespo, que debutaba en el banquillo del Córdoba CF en El Arcángel, se le quedó el plan a medias tras el revés ante el Tamaraceite. El granadino valoró los avances de su equipo, que estuvo mejor que en ocasiones precedentes, pero admitió que ahora el panorama se complica mucho. El Córdoba CF está obligado a la perfección para compensar los errores del pasado y eso pesa.

"Desde el primer minuto hemos ido a por los tres puntos, con nuestra propuesta de juego", analizó Crespo, quien apuntó que si bien no tuvieron "ocasiones claras" en la primera parte, sí que "hubo muchas llegadas". Tras el intermedio, la escena varió. "En la segunda parte ellos tan solo han tenido la jugada que sacó Frías en el mano a mano y nosotros sí tuvimos varias para llevarnos los tres puntos, pero nos faltó un pelín de suerte", expresó.

El arbitraje salió a colación por el penalti señalado a Puga sobre López Silva, riguroso a juicio de Crespo. "Pitó por un mínimo contacto, hombro con hombro, de Puga con López Silva", dijo sobre la decisión del extremeño García Gómez, si bien subrayó que "la labor de los árbitros es muy difícil" aunque esta vez "nos ha perjudicado un poco".

Crespo se mostraba satisfecho por el juego del Córdoba CF. "He sacado el once que mejor se podía adaptar a lo que íbamos buscando, creo que se ha hecho bien y hemos sido protagonistas, teniendo el balón donde queríamos", manifestó. Su apuesta por los capitanes De las Cuevas y Flores fue positiva. "Tanto Miguel como Javi no solo han trabajado con el balón, sino también en defensa con una presión intensa en bloque alto", elogió Crespo, que dijo que ambos "son jugadores de calidad y han demostrado su implicación en la defensa".

Crespo recalcó que su equipo fue merecedor de un mejor resultado. "A partir del 1-1 ha tenido Alberto del Moral una con el portero batido, y luego la doble ocasión de Moutinho al final", ha dicho el técnico debutante, que insistió en que después de encajar el empate no se vinieron abajo. "Seguimos generando juego y ocasiones", declaró en la sala de prensa.

Malestar en el vestuario

El resultado adverso, unido al que se produjo en la Ciudad Deportiva del Sevilla entre el filial nervionense y el Cádiz B (1-2), dejó un mal sabor de boca. "El vestuario estaba jodido porque se han hecho méritos para los tres puntos, pero no se consiguió. Lo que pensábamos todos es que si hubiéramos ganado, con el resultado del Sevilla-Cádiz, nos poníamos bien", dijo Crespo, que se esforzó por sacar una lectura positiva.

"Le hemos restado un punto al Sevilla y tendremos oportunidades, porque todavía pueden pasar cosas. Si haces una quiniela, un noventa por ciento hubiera apostado en contra del Cádiz, al que se daba por desahuciado. No queda otra que recuperar a la gente y si hacemos un partido como el de hoy podemos sacar los tres puntos en el próximo partido".