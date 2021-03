El consejero delegado del Córdoba CF compareció en el salón de actos de El Arcángel para realizar una valoración de la primera fase de la Liga regular del conjunto blanquiverde, en la que tras un análisis rápido de la situación, y a pesar de poner todos los medios, "la temporada del equipo ya es un fracaso», aseveró. «No poder aspirar a la liguilla para conseguir uno de los puestos de play-off de ascenso a Segunda División es, y lo vuelvo a repetir, un fracaso, y el principal responsable de ello soy yo como máximo responsable de este club», por lo que el dirigente blanquiverde pidió «disculpas a los aficionados», así como a los patrocinadores e incluso la ciudad.

Por ello, González Calvo quiso hacer un llamamiento a la unidad, para «evitar que este fracaso rotundo se convierta en una hecatombe, como lo sería no clasificarse para la Primera RFEF», objetivo que se iniciará el próximo fin de semana del 3 y 4 de abril, en Tamaraceite, y finalizará el 8 o 9 de mayo, en El Arcángel ante el Cádiz B.

Además, González Calvo ratificó a Pablo Alfaro como entrenador del Córdoba CF e hizo repaso por otros aspectos de la actualidad blanquiverde, como la Ciudad Deportiva, la lona publicitaria que irá situada en el exterior de la preferencia de El Arcángel, la campaña de abonados o los planes y valoraciones de los dirigentes de Baréin.

La dirección deportiva

El dirigente del Córdoba CF desveló que «hace tres semanas, con posterioridad al partido contra el Murcia», la dirección deportiva del club puso su cargo a disposición de la entidad blanquiverde «y le dijimos que no la admitíamos», informó González Calvo. «Nosotros creemos en los proyectos a medio o largo plazo y creemos que esta es la dirección deportiva que queremos y además en la que confiamos, porque la vemos trabajar a diario, por eso confío en ellos», afirmó el consejero delegado blanquiverde.

Más allá de la calificación como «fracaso» de la campaña y del trabajo de la dirección deportiva, González Calvo explicó que el trabajo de la cúpula deportiva y de la temporada al completo «se analizará a final de temporada», aunque avanzó que él apostaba «porque continúe así, porque sería pegar un paso a un lado de lo que creemos y tenemos diseñado a futuro. Sin perjuicio de ello, son personas dignas de admiración, porque cuando han visto que el equipo que han diseñado no funciona, ponen su cargo a disposición del club», reconoció.

Pablo Alfaro, "hasta el final"

Quizá uno de los puntos de mayor interés de la comparecencia de González Calvo tenía que ver con el futuro del entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro. Sin embargo, el dirigente despejó la duda desde el inicio. «No hay que ratificar a nadie, lo dije hace semanas, creemos en Pablo Alfaro y lo tiene que llevar hasta el final. El miércoles estará entrenando con nosotros», afirmó el extremeño, que reconoció el debate existente en el seno de la entidad en las horas posteriores a la derrota ante el Betis Deportivo, con el director deportivo cordobesista como posible relevo del aragonés en el banquillo. «Si ponemos a Juanito al frente del equipo», explicó González Calvo, «también estaríamos yendo en contra de lo que hemos trabajado en estos meses. Sería coger una curva cerrada y nos podríamos salir del camino». Para el consejero delegado del Córdoba CF_«los proyectos se hacen a largo plazo, y si se hacen las cosas bien y de forma ordenada, a futuro tendrás éxito», aseveró.

Negativa de venta con enfado

A pesar del fracaso deportivo y del delicado momento deportivo, a González Calvo solo se le vio enfadado en un momento de la comparecencia, cuando tuvo que abordar los rumores sobre una posible venta. «Publicar que voy a vender el Córdoba CF se pasa de la raya», se quejó el dirigente. «Hemos dicho que somos profesionales y nos contratan por nuestra experiencia en el deporte. Dejen de meter miedo, ya lo intentaron con nuestra entrada en el club», recordó, «y no lo consiguieron. Este club no está en venta, hay que ser responsables de lo que se habla y se escribe. Estamos orgullosos de estar aquí y de defender los colores del Córdoba CF», aseveró González Calvo, que además terminó este capítulo con un significativo «no nos vamos a ir a ningún sitio». Finalmente, el consejero delegado del Córdoba CF remarcó aspectos en los que el club ha dado un salto significativo, como en el cuidado de la cantera o el respaldo al fútbol femenino, reconociendo que la próxima campaña de abonados «se estudiará», porque en la última «hubo críticas, pero es muy difícil contentar a cinco, seis o siete mil personas», justificó.