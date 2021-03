González Calvo desveló que «la propiedad está preocupada, es normal», debido «al dinero que se ha gastado» en el Córdoba CF. «Aquí se piensa que no se ha gastado lo necesario y no ha sido así, a los hechos me remito», se quejó el dirigente cordobesista, quien reiteró que «la propiedad está al pie del cañón». «Hace dos semanas presenté los pre-presupuestos para la próxima temporada, contemplando todos los escenarios y ellos van a seguir ahí», aunque reconoció que «deben estar preocupados, como nosotros», ya que «es una situación en la que pones todos los medios y hay veces que ya no puedes hacer más», ya que «son otras personas, las que están en el campo de juego todos los días» los que finalizan la inversión y el trabajo previos, por lo que solo queda esperar a que «marquen goles».

También se le preguntó a González Calvo si, al igual que se mantiene la confianza en Pablo Alfaro, desde Baréin se ha planteado algún cambio para la próxima temporada en la cúpula de la entidad blanquiverde tras la valoración realizada de la actual temporada. «A nosotros no nos han transmitido los dirigentes de Baréin que vaya a haber algún cambio en la cúpula», aseguró González Calvo. «Tienen la confianza depositada en nosotros y, como profesionales, si llega» alguna decisión desde los máximos dirigentes de Infinity «habrá que admitirlo», aseveró. «Hoy más que nunca me siento orgulloso de haber venido con mi consejo» al Córdoba CF, continuó el consejero delegado, que se reconoció como «un cordobesista más y con ganas de sacar esto adelante». En cualquier caso, González Calvo finalizó la respuesta sobre las posibles decisiones de Infinity centrado en su cargo. El extremeño aseguró que su posición »es la ilusión de semanas, meses y años y me siento con ilusión de seguir al frente de todo esto».

La lona, el acuerdo con Tremón y los terrenos

En su coparecencia, el consejero delegado del Córdoba CF también habló del estadio y de la Ciudad Deportiva. Sobre el primero y la valla publicitaria que se colocará en el exterior de preferencia, el dirigente recordó que, «como bien dijo el alcalde, se comunicó desde el primer momento al Ayuntamiento que estamos trabajando en eso. Se presentaron los proyectos y la declaración responsable para iniciar los trabajos y la ley lo permite», pero también advirtió que «si nos piden más información, estamos encantados de facilitarla. No nos tomamos la justicia a la ligera, todo lo contrario, somos más papistas que el Papa. El consejero delegado vaticinó que «la lona debería estar para la semana que viene, totalmente puesta, pero no voy a decir lo que es, porque así nos lo ha pedido el patrocinador» e informó de que su publicidad «está previsto que cambie mensualmente».

Sobre la Ciudad Deportiva, el extremeño aseguró que este frente está resuelto por dos vías. «Llevamos mucho tiempo trabajando y tenemos el acuerdo con Tremón, para ver las formas de pago de las cantidades pendientes» de los últimos años. «Es un contrato a diez años, por el que el club tiene asegurado seguir ahí». La otra vía es la compra de una parcela. «Tenemos también previstos terrenos para, a futuro, hacer una Ciudad Deportiva nueva, sin prisa pero sin pausa», aseguró el consejero delegado del Córdoba CF, que informó que la primera vía está pendiente del sí definitivo al acuerdo por parte de los dirigentes de Baréin.