El coordinador general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Repullo, ha dicho hoy en Córdoba que ni José Antonio Grñán ni Manuel Chaves son "ni honestos ni inocentes" como, a su juicio, están repitiendo para tratar de convencer a la sociedad desde el PSOE, tanto sus dirigentes como sus militantes. El mismo día en que Pedro Sánchez abre en Sevilla su campaña para acercar El Gobierno de la gente, los populares andaluces han arremetido contra los socialistas por insistir en el mensaje de que los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía son "inocentes", algo que a juicio de Repullo no es cierto y han confirmado ya hasta dos sentencias judiciales.

Repullo, que ha recordado que Sánchez visita Andalucía por primera vez desde “el gran varapalo” que recibió el PSOE en las últimas elecciones andaluzas, considera que el presidente de España va a Sevilla “a respaldar a sus compañeros condenados” y que van a ser “indultados por su propio gobierno”.

En esta línea, el coordinador general ha recordado en que Griñan y Chaves no han sido condenado por llevarse dinero, sino porque “han cometido una serie de delitos y por construir una gran trama en Andalucía de la que se benefician ellos mismos, porque ellos eran quienes se presentaban a esas elecciones adulteradas”. Asimismo, Repullo ha añadido que con el dinero público “el PSOE acudía dopado a las elecciones” y que es por eso por lo que se condena a los también ex secretarios generales Chaves y Griñán.

“No son inocentes por mucho que se repita”, ha reiterado. Asimismo, Repullo, lamenta la imagen que Andalucía está dando con esta historia y que el PSOE “siga manchando la imagen de Andalucía con un indulto que insulta a los andaluces” después de que los socialistas durante dos décadas “hayan saqueado” la comunidad por creer que “el cortijo era suyo”.

Por todo ello, los populares andaluces exigen a Pedro Sánchez que aclare ya si va a indultar o no a los exdirigentes socialistas, algo que ocurrirá, ha dicho Antonio Repullo, solo si beneficia al propio presidente de España al que ha acusado de moverse solo por interés propio. “Griñan debe estar confuso porque Sánchez no se deja llevar por intereses de nadie sólo por los suyos, por eso será o no indultado si le conviene a Sánchez”.

En último lugar, el coordinador del PP-A ha criticado la postura de la expresidenta andaluza Susana Díaz por respaldar a sus compañeros de filas y defender su inocencia, al tiempo que impidió que la Junta de Andalucía pudiese reclamar el dinero de los ERE al haber sacado de la causa judicial a la administración andaluza.