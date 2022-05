La candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha afirmado este domingo que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), "vive muy bien en los palacios", sosteniendo que en la actualidad se lleva a cabo "una política apartada por completo de las necesidades de la calle".

"Hace cuatro años los andaluces dijeron no a la corrupción, no a una forma de ejercer la política que antepone los intereses de los partidos a las necesidades de los andaluces. Pero ese cambio que votasteis, que anhelasteis durante 37 años de políticas fallidas con gobiernos socialistas, no se ha producido", ha dicho.

Así lo ha sostenido durante un acto público junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, en Almería, donde ha apuntado que es "muy fácil" decir que PP y Cs lo han hecho "mejor" al frente del Gobierno andaluz, "si se tienen en cuenta los 700 millones de euros de corrupción de dónde veníamos".

Olona, que ha centrado gran parte de su intervención en la "inseguridad en las calles" y su supuesta vinculación con la "inmigración ilegal descontrolada", ha lamentado que Moreno dijese que este asunto "no era una preocupación real de los andaluces". Ha preguntado si el cambio que se ha producido en Andalucía en los últimos cuatro años, con una "situación de desesperanza" y "falta de oportunidades", es el que se "merecen" los andaluces.

"Yo os respondo que no. No. Os merecéis mucho más, un cambio real que anteponga vuestras necesidades a cualquier otro interés particular o partidista, que vuelva a hacer de Andalucía una tierra próspera, de seguridad, esperanza y familia", ha aseverado.

Olona ha asegurado que la familia tiene que ser, precisamente, el "foco de todas las políticas públicas" y evitar que los jóvenes tengan que marcharse porque en Andalucía puedan tener un "futuro próspero". "Vengo a Andalucía a entregarme en cuerpo y alma (…) Vengo con hambre de prosperidad", ha apostillado.

También ha denunciado que las provincias han visto cómo se perdía su "esencia" y se "difuminaba" su identidad propia, afirmando que pretende "acabar con las desigualdades territoriales en Andalucía".

"Almería merece su identidad propia. Merece su espacio propio. Esto que me estáis escuchando es lo que repetiré en cada una de las ocho provincias de nuestra gloriosa región", ha dicho.

Así, Olona ha mantenido que llega a Andalucía con una "misión muy concreta", la de hacer que esta tierra sea un "foco de esperanza para toda España" y levantar desde aquí el próximo Gobierno del país con Abascal a la cabeza.