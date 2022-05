El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Juan Espadas, señaló este sábado que la «derecha» en esta comunidad se encuentra «aterrorizada y cagada» de miedo al ver «la fuerza, el impulso que tienen los militantes socialistas para ganar» dichos comicios, a los que, según agregó, se les «está poniendo cara de 28F», en alusión al 28 de febrero de 1980, día del histórico referéndum por la autonomía andaluza. Además, Espadas aseveró que «Andalucía no necesita más derechas, sino más derechos, y con los derechos no se juega», por lo que pidió no dar «ni un paso atrás» en este sentido.

Son mensajes que el candidato socialista trasladó en un acto que el PSOE-A celebró en Antequera (Málaga). Durante su intervención en este evento, Juan Espadas subrayó que «no da igual» lo que pase en esas elecciones, que son «nuestras elecciones», las del PSOE, «y las vamos a ganar», según auguró el candidato, que evocó las movilizaciones a favor de la autonomía del 4 de diciembre de 1977 y aquel referéndum «histórico» del 28 de febrero en el que «los andaluces salieron a la calle para decir qué futuro querían» para esta región, para «no ser ni más ni menos que nadie». Al respecto, exclamó que «al 19 de junio se le está poniendo cara de 28 de febrero, y eso es lo que pone muy nervioso a las derechas, porque recuerda sus vergüenzas» en Andalucía, porque «no creyó» en la comunidad autónoma por aquel entonces «y dijo: andaluces, este no es vuestro referéndum», según recordó Espadas antes de subrayar que «los andaluces no le hicieron caso a la derecha» en aquella cita de 1980 «como no se lo van a hacer el 19 de junio», según vaticinó. Espadas reivindicó los «40 años de trabajo» del PSOE-A en el marco de la autonomía andaluza, 37 de ellos desde el Gobierno de la Junta gracias a «la confianza y la voluntad de los andaluces», que «es lo que no nos perdona la derecha», según advirtió el candidato socialista, que afeó a ese sector ideológico que «falta al respeto» a los andaluces «diciendo que son tontos por haber votado» al PSOE-A durante tantos años. Con todo, Espadas manifestó que los socialistas andaluces seguirán realizando una campaña electoral «de respeto, en la que no entremos ni en las mentiras, ni en las calumnias ni en las barbaridades de la derecha en Andalucía», y al respecto dijo que «somos socialistas y gente de bien», y él se reivindica como «defensor de la humanización de la política». Además, de cara a la cita del 19 de junio, Espadas trasladó a los militantes socialistas que van a tener que "salir a la calle" y movilizarse "puerta a puerta para explicar cuál es la situación y lo que pasa aquí" en Andalucía ahora mismo, para exponerle a los ciudadanos "lo que está en juego en este momento", que "es tan importante como el 28 de febrero de 1980", según sostuvo. Agregó que "todo lo que se ha hecho en Andalucía" en estas cuatro décadas desde entonces "ha sido gracias al autogobierno y la autonomía de Andalucía, al esfuerzo" de sus ciudadanos, "con la blanca y verde" de la mano, que, según añadió Espadas, no simplemente es una bandera, sino que "es una seña de identidad", y "para hablar de ella hay que hacerlo con respeto, y no como lo hace la ultraderecha, que es la misma que negaba la posibilidad de decidir a los andaluces" en aquel referéndum, según agregó.