El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reiteró este viernes sus pronunciamientos públicos sobre la voluntad de agotar la legislatura. «Tengo la determinación, como Gobierno y presidente de la Junta voy a intentar llevar a término la legislatura, completarla», indicó, para señalar después la condición que lo impediría. «No soy ingenuo», dijo sobre el entorno parlamentario que afronta el Gobierno de coalición de PP y Cs, y trasladó entonces que «si con su actitud PSOE y Vox se empeñan en bloquear», «no voy a perder ni un minuto y disolveré» el Parlamento autonómico y con ello vendrá la convocatoria de elecciones.

En declaraciones a los medios en Marbella (Málaga), Moreno expuso los argumentos que le llevan a desear el fin de la legislatura, en cuyo caso las elecciones al Parlamento de Andalucía se celebrarían en noviembre de 2022. La primera razón es que «estamos ante un rebrote del covid», al que se suma la irrupción de «una nueva cepa sudafricana». Abogó por conocer el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante «los rumores de que el nivel de protección de las vacunas actuales no está tan eficaz».

El presidente de la Junta, apeló a que la prórroga del Presupuesto condiciona la lucha contra el covid y el objetivo de alcanzar «la reconstrucción económica». Moreno indicó que, si se producen situaciones de no poder tramitar «normas, decretos, modificaciones presupuestarias» en el parlamento, «si no me dan oxígeno, no voy a perder ni un minuto».

El presidente andaluz apeló a que «después de la insensatez de bloquear el Presupuesto», los partidos promotores de la enmienda a la totalidad de las cuentas de 2022 sean conscientes de «la reacción de ciudadanía y reaccionen para que vean que no es el camino correcto».

Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía, solicitará en la Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar en la isla de La Palma el próximo mes de enero, un fondo transitorio de compensación de 1.700 millones de euros para las regiones «más perjudicadas» por el actual modelo de financiación autonómica. Así lo indicó ayer el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, tras participar en Madrid en la reunión del Comité preparatorio de impulso y seguimiento de la Conferencia.