La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este miércoles "evidente" que, en la Región de Murcia, Ciudadanos (Cs) "se ha dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina", pero ha advertido de que los socialistas andaluces "no están en cábalas electorales" en esta comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado la también expresidenta de la Junta en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A y a preguntas de los periodistas acerca de si una moción de censura como la que el PSOE y Cs han presentado este miércoles en la Región de Murcia podría ser "extrapolable" en Andalucía, donde PP y Cs gobiernan también en coalición, como en dicha comunidad, sin contar con mayoría absoluta y con el apoyo externo de Vox.

Susana Díaz ha respondido que los socialistas andaluces "estamos aquí en la pandemia, a lo que tenemos que estar, a la situación que están atravesando los andaluces", y no "en cábalas electorales a dos años de unas elecciones" autonómicas como las que en Andalucía deberían celebrarse en 2022, y en una situación como la actual con "un millón de parados, con miles de negocios sufriendo, gente que teme contagiarse y perder su empleo" por culpa de los efectos de la Covid-19.

La dirigente socialista ha dicho desconocer los "detalles" de lo ocurrido en Murcia, pero ha argumentado que "es evidente que Cs allí se ha dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina, y el trágala permanente a lo que le dice la ultraderecha lo está llevando a una situación absolutamente insostenible, y eso habrá hecho que Cs mueva ficha y piense que no es lo que en estos momentos quiere el conjunto de la ciudadanía y especialmente sus votantes".

"Que Arrimadas se haya dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina es más que evidente, cuando se toman decisiones que van en sentido contrario a lo que haría un gobierno progresista", ha abundado.

A Moreno "no le salen las cuentas"

De igual modo, ha opinado que también "es evidente" que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "no le salen las cuentas", y "hoy se lo ha vuelto a recordar la ultraderecha" de Vox, que "desde el principio de la legislatura le ha dicho que quien manda aquí son ellos", que es "a los que" el líder 'popular' "le debe la Presidencia" del Gobierno andaluz, según ha remarcado.

Susana Díaz ha apostillado que no sabe si Moreno está en "cábalas electorales", pero ha advertido de que, "si él está en eso" es que "no está en lo que a la gente le preocupa y necesita", y eso "demuestra falta de sensibilidad y mucha falta de humanidad con lo que Andalucía merece de sus gobernantes", según ha sostenido la secretaria general del PSOE-A.

En esa línea, ha emplazado a Moreno a que "acabe con las crisis en las que está inmerso y se dedique a los problemas de los andaluces", porque, "con un millón de parados, Andalucía no puede estar en 'stand by' sin saber qué piensa hacer el Gobierno de Andalucía para salvar negocios, comercios, hostelería, para dar un horizonte a ese más de un millón de parados, con una incertidumbre grande en el empleo".

Susana Díaz ha insistido en que, en ese contexto, Moreno no debe estar "liado que si en sus cuestiones internas, que si en problemas internos de su socio, en líos por un lado y por otro, en lugar de estar donde verdaderamente debe estar".

El acta de senador de Arenas

También ha insistido en reclamar al presidente de la Junta y del PP-A que le pida al ex líder del PP-A Javier Arenas "el acta" de senador por designación autonómica "que representa a los andaluces", y ha apuntado que si Moreno "no lo ha hecho todavía es que algo temerá".

Para la dirigente socialista, "no es de recibo que siga siendo un senador en nombre de la comunidad autónoma de Andalucía", que fue elegido para ello por el Parlamento andaluz, alguien de quien "estamos conociendo las noticias que estamos conociendo a través del proceso judicial" que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta 'caja b' del PP y los sobresueldos que se pagarían con ella a dirigentes como el propio Arenas.

Susana Díaz ha añadido que le "sorprende muchísimo que Ciudadanos esté callado en ese tema". "No entiendo cómo no ha tomado cartas en el asunto y no le ha exigido a su socio de gobierno que, cuanto antes, entregue el acta Arenas", porque "si Moreno no le pide el acta es porque algo teme, y si Ciudadanos calla es porque el entreguismo" al PP "ya es excesivo", según ha añadido.

En esa línea, Susana Díaz ha criticado el "entreguismo" de Cs al PP dentro del Ejecutivo andaluz, que hace "lo contrario a lo que haría un gobierno progresista en una situación como ésta, que sería proteger el empleo, a las personas, los comercios", así como promover "muchísima transparencia en la defensa de los derechos y libertades", y "no se estarían poniendo sobre la mesa recortes en la lucha contra la violencia machista".

La dirigente socialista ha concluido señalando que el PSOE-A es "un partido dialogante que habla con todo el mundo, excepto con la ultraderecha, con la que no compartimos absolutamente nada", y ha querido dejar claro que "siempre vamos a hacer lo que la gente espera de sus políticos, que es que dialoguen". "Lo triste es que dialogar sea noticia en estos tiempos", ha apostillado para finalizar.