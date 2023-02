"No hay sostenibilidad posible si no hay rentabilidad en el sector agroalimentario, y no es un punto de vista sino la posición que desde el Gobierno de España defendemos». Así de contundente se ha manifestado este jueves el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la clausura de las jornadas técnicas de Covap en las que se ha abordado la alimentación del futuro. Planas, que destacó que el sector agroalimentario vive unos momentos de «extraordinaria complejidad y volatilidad», a lo que se une la sequía y los efectos de la crisis de Ucrania, se mostró satisfecho de la Ley de la Cadena Alimentaria de la que se mostró «particularmente orgulloso, como me siento orgulloso de los ganaderos, agricultores, cooperativas, de la industria y de las empresas de distribución que hacen muy bien su papel a este respecto».

Al hilo del asunto de la cadena alimentaria, el ministro dijo que «estamos ante un puente agroalimentario que se sustenta en pilares como el sector primario , la industria y la distribución y si en un puente uno de los pilares falla, el puente se viene abajo, y yo creo que esa es la significación de lo que estamos intentando y con el esfuerzo de todos y la voluntad de todos llevarlo adelante». Para el representante del Gobierno central, nos encontramos ante una tendencia en la que parece que la evolución de costes es más limitada de cara al futuro, «estoy absolutamente convencido de que esa batalla la vamos a ganar en favor y con la ayuda de toda la cadena alimentaria que debe, en todo caso, mantener su rentabilidad», subrayó. En su intervención, Planas quiso destacar también las potencialidades del sector cooperativista porque «permite la vertebración del territorio». Defendió la nueva PAC de la que dijo que en la provincia de Córdoba se van a percibir 300 millones de euros, a los que se unen 50 más en ayudas al desarrollo rural. Calificó la nueva PAC de más justa, social y ambiental, resaltando entre los beneficios al sector que el 70% de los agricultores y ganaderos, dentro de la convergencia interna de la PAC, recibirán la misma cantidad o superior que percibieron en los últimos 7 años. Además, se ha establecido, dijo, para el vacuno de leche ganadero unos incrementos en las ayudas del 30%; 17% en el caso del ovino y caprino; y unas ayudas específicas que permiten que se puedan tener en cuenta los pastos como un ecorrégimen per se para la ganadería extensiva, lo que es muy importante para esta zona. El ministro también ha puesto en valor la última alianza empresarial de Covap con la cooperativa granadina Alba porque «viene a reforzar el liderazgo en el sector lácteo andaluz». Por su parte el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha hecho un llamamiento «desesperado» a todas las administraciones para que el agua llegue a las explotaciones ganaderas y a la industria. Para el representante cooperativo el inmediato trasvase de agua entre el pantano de La Colada que está al 80% de capacidad al de Sierra Boyera, que está en mínimos, se ha hecho in extremis y el sector ganadero de Los Pedroches «está en vilo ante las dudas de si se va a suministrar agua de la red a las explotaciones ganaderas». Delgado fue contundente al afirmar que siendo consciente de que primero está el abastecimiento humano , «si no hay agua para las explotaciones y la industria, ésta desaparecerá y no habrá habitantes en Los Pedroches a quien suministrar». Al hilo de la temática de las jornadas técnicas de la cooperativa, Delgado dijo que «hablar de alimentación del futuro es hablar de innovación para buscar una alimentación más sostenible y de mayor calidad».