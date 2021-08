Los montillanos reciclaron a lo largo del pasado año cerca de 200 gramos por cada kilo de residuos generados, una cifra que continúa con la tendencia al alza de los últimos años y que el Ayuntamiento de Montilla confía en seguir mejorando en los próximos ejercicios.

La teniente de alcalde de Medio Ambiente, Raquel Casado, explicó ayer que, «a pesar de las fluctuaciones anómalas generadas por la pandemia del coronavirus», la localidad siguió incrementado la ratio de reciclaje en 2020, recuperando hasta 180 gramos por cada kilo de residuo. «Es una cantidad que aumenta cada año, pero debe mejorar y favorecer que cada residuo termine en la fracción que le corresponde», indicó la edil.

Con todo, durante el primer semestre del año, el Consistorio montillano ha registrado un aumento del 60 por ciento en la recuperación de restos de poda y del 80 por ciento en el caso de escombros. A su vez, el reciclaje textil ha aumentado más de un 30 por ciento con respecto al pasado año.

Casado mostró su preocupación por la «caída» en los seis primeros meses del año en el reciclaje de envases y de vidrio, por lo que defendió la necesidad de «seguir avanzando para dotar estos residuos de una segunda vida».

La responsable municipal de Medio Ambiente animó a los vecinos a hacer uso del Punto Limpio ubicado en Llanos de Jarata para depositar residuos que no cuentan con contenedor específico en la vía pública. «Todavía vemos imágenes lamentables a pie de contenedor, con residuos que no corresponden o con materiales que no se depositan a pesar de haber espacio suficiente», comentó la edil, quien hizo un llamamiento a la «responsabilidad cívica».

Por último, Raquel Casado anunció que, a partir del próximo mes de septiembre, el Ayuntamiento de Montilla llevará a cabo varias campañas de concienciación ciudadana sobre la importancia de una gestión adecuada de diferentes residuos. De igual modo, confirmó que «en breve» se trabajará en la puesta en marcha de una nueva «fracción de biorresiduos», cuya recogida deberá hacerse efectiva antes del mes de diciembre del año 2023.