Córdoba toma medidas para evitar aglomeraciones en los patios

La Fiesta de los Patios, que se celebra del 2 al 14 de mayo, con 60 recintos a visitar, 46 a concurso, estrenará este año un plan de seguridad y movilidad para evitar las aglomeraciones y saturaciones en determinados momentos en las visitas a los recintos y regular la llegada y parada de autobuses turísticos a la ciudad en estas fechas. Además, según explicó la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, el Ayuntamiento ha incorporado en la web de información de la fiesta un mapa dinámico que informa del estado de saturación de los recintos. González explicó que, para tener una idea previa de qué patios están recibiendo más visitas en tiempo real y fijar así la mejor ruta a seguir, la web oficial de la Fiesta de los Patios de Córdoba (http://patios.cordoba.es/es/) ofrece un mapa con «geolocalización», que ofrecerá «avisos en verde, amarillo y rojo» para indicar el nivel de saturación de visitantes en cada una de las seis rutas.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, presentó ayer el cartel y el programa de la Fiesta de los Patios, que celebra el quinto aniversario de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, para lo que se ha creado un logo que se podrá ver en toda la cartelería de promoción de la fiesta. Ambrosio explicó que habrá cuatro paradas para la descarga de turistas en lugares estratégicos del casco histórico, además de que habrá dos puntos de atención sanitaria en los lugares donde se producen más visitas, el Alcázar Viejo y Santa Marina.

Estas cuatro paradas estarán ubicadas en Puerta de Sevilla, en la calle María Auxiliadora, en la Plaza Flor de Olivo y en Puerta Nueva, mientras que el plan de seguridad diseñado responde, según la regidora, al interés de que la fiesta, cada año más masificada, se desarrolle «con normalidad y seguridad». En total serán 46 los patios que competirán en el concurso, y 14 los que estarán abiertos sin concurrir a premio, todos ellos repartidos en seis rutas diseñadas para las zonas de Regina-Realejo, Santa Marina-San Agustín, San Lorenzo, Santiago-San Pedro, Judería-San Francisco y Alcázar Viejo.

La alcaldesa anunció también que por parte de Sadeco se regalará este año a los patios participantes una silla costurera de madera de olivo, realizada por la Asociación de Artesanos de la Madera de olivo de Castro del Río, y que quedará como mobiliario típico en este espacio singular. Además, explicó Isabel Ambrosio que se incorporan al concurso dos patios nuevos, el de Juan Rufo, 9, que es particular, y el de Diego Méndez 11, de Vimcorsa, mientras que hay otros dos que no participarán este año porque sus propietarios y cuidadores tienen edad muy avanzada y no pueden hacerse cargo, por lo que «habrá que buscar alguna fórmula» para que este tipo de personas pueda participar, dijo la alcaldesa. Se trata de los patios en Guzmanas, 4 y Conde de Arenales, 4. Ambrosio insistió en que la visita a los patios es «gratuita» y denunció que existen empresas que están vendiendo viajes a los Patios de Córdoba «incluyendo la entrada». Recordó por ello que «nadie puede sacar rentabilidad económica de la visita a los Patios».

Carmen González detalló las nuevas paradas de autobuses y el mapa realizado de las rutas de los patios, que muestran los que son accesibles para discapacitados y los que necesitan acompañamiento, aparte de que en la web de información de la fiesta un mapa dinámico informa del estado de saturación de los recintos. Además, para que las visitas se desarrollen de la mejor manera posible, habrá 55 controladores regulando el acceso a los patios de miércoles a domingo durante las dos semanas.

La Fiesta de los Patios tiene un presupuesto de 241.700 euros, dijo González, con una subida del 10% del accésit de participación, pues «hemos querido cuidar más a los propietarios y cuidadores de los patios». El Corte Inglés, Cervezas Alhambra, Deza y Zizai Hoteles son las empresas patrocinadoras de la fiesta, además de otras nueve que colaboran en el evento. La alcaldesa agradeció a los propietarios y cuidadores su labor porque «todo esto no tendría valor alguno si no hicieran ese trabajo todo el año», y también a los patrocinadores. Por parte de uno de los principales patrocinadores, el Corte Inglés, Daniel García Ibarrola señaló que es «un lujo» poder participar y agradeció el «esfuerzo de tantas personas que nos brindan poder ponernos en el mapa mundial».

El festival de los Patios conlleva también un programa cultural, que comienza el 2 de mayo en el Patio de las Campanas, a las 22.00 horas, con el ciclo Clásica en los Patios, que ofrece un concierto de violonchelos.

Música clásica y flamenco