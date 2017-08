Ambrosio pide a Rajoy un decreto-ley para ampliar la plantilla de Policía Local

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le solicita activar por vía decreto-ley la puesta en marcha de un plan de choque que permita a las entidades locales incrementar el número de agentes en las plantillas de los ayuntamientos «a fin de poder acercarse a la ratio de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes que marca como recomendación la Unión Europea». Esta petición, que se dio a conocer ayer en el contexto de la Junta Local de Seguridad, donde se ha pedido mayor colaboración de las policías locales en la lucha antiterrorista, se enmarca en las críticas del gobierno local a las limitaciones de la tasa de reposición (que han impedido cubrir las jubilaciones que se han producido desde el 2010 en la plantilla) y las leyes de racionalización de la administración local.

La alcaldesa ha traslado a Rajoy su preocupación por la situación de la Policía Local, que ha perdido 41 efectivos en los últimos 6 años, pasando de 434 agentes a 393. Además, Ambrosio le explica al presidente que en los dos próximos años están previstas 71 jubilaciones (amén de las que pudieran producirse cuando se apruebe la jubilación anticipada a los 60 años), algo que pone en peligro los servicios básicos que este cuerpo tiene encomendados, sostiene la regidora, que propone destinar parte del superávit de los ayuntamientos a la contratación de policías.

La respuesta del portavoz municipal del PP, José María Bellido, a la carta no se hizo esperar. «Es una muestra de la incapacidad y la descomposición de este gobierno local, que de tanto decir que no tienen competencias están demostrando ser unos incompetentes», dijo. Bellido insistió en el argumento de que el Gobierno de la Nación ha aprobado este años unos Presupuestos Generales del Estado que permiten ya una tasa de reposición del 100% en la Policía Local. «Ahora la única excusa que tenían se le acaba, y se dedican a mandar cartas tratando de arreglar una situación sin poner orden ni siquiera en su casa. Es lastimoso que la alcaldesa se dedique a esto en vez de a trabajar. Si necesita plazas de Policía Local, lo que tiene que ponerse es a trabajar desde la RTP y la oferta pública de empleo sacar esas plazas a oposición y no dedicarse a mandar cartas a Rajoy», dijo ayer Bellido, que ironizó diciendo que lo único que le falta a la alcaldesa es «organizar una marcha a Madrid como las marchas que los mineros hacían para ir a ver al Rey». «Menos trabajar, gobernar y solucionar problemas, se dedica a poner excusas como esta», concluyó.