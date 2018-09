Todas las canciones y el orden de actuación de la Gala 0 de 'OT 2018'

Faltan tan solo unas horas para que arranque la nueva edición de 'Operación triunfo' y la expectación es máxima. En un escenario completamente renovado y mucho más amplio que el anterior, con un aforo para casi 1.000 personas, los dieciocho aspirantes tratarán de demostrar esta noche por qué son merecedores de una plaza en la Academia. Solo dieciséis conseguirán entrar, mientras que los otros dos tendrán que despedirse del programa.

Para que la espera se haga más corta, TVE ha anunciado esta tarde el orden de actuación y el repertorio de temas que sonará durante la Gala 0, que arrancará en La 1 a partir de las 22:30 horas. Roberto Leal repite un año más como presentador, mientras que la gran novedad del jurado es Ana Torroja. La ex vocalista de Mecano se incorpora al equipo formado por Joe Pérez Orive y Manuel Martos, que volverán a valorar un año más a los triunfitos.

Orden de actuación de la Gala 0

Natalia - Crazy (de Gnarls Barkley)

Carlos Right - Cómo mirarte (de Sebastián Yatra)

Famous - Faith (de Sing)

Marilia - Piel Canela (de Natalia Lafourcade)

Noelia - River (de Bishop Briggs)

Dave - Sea (de Jorge Drexler)

Alfonso - Pégate (de Ricky Martin)

Sabela - Bachata Rosa (de Juan Luis Guerra)

Julia - Vuelve (de Rozalén)

Joan Garrido - Let's stay together (de Al Green)

Rodrigo - El sitio de mi recreo (de Antonio Vega)

María - Cry to me (de Solomon Burke)

Alba Reche - Dangerous woman (de Ariana Grande)

Marta - Superstar (de Jamelia)

Luis - Carita de buena (de Efecto Pasillo)

Damion - What do you mean? (de Justin Bieber)

Miki - Prefiero (de Antílopez)

África - Tuyo (de Rodrigo Amarante)

Después de la gala, 'El chat' con Noemí Galera y Ricky Merino

Los espectadores de 'OT 2018' tendrán una cita en la Academia al finalizar la emisión de la Gala 0. Los dieciséis concursantes elegidos por el jurado y el público descubrirán la que será su casa durante los próximos meses en el estreno de 'El Chat', capitaneado un año más por Noemí Galera. Junto a ella estará esta temporada Ricky Merino, participante de la anterior edición.