"No puedes dar el pecho a tu hija dentro del agua porque es antihigiénico". Esto fue lo que le dijeron los socorristas a Miryan Blázquez el pasado 6 de agosto, en la piscina municipal de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). La madre se disponía a amamantar a su bebé de 8 meses en el agua de la piscina externa del recinto sobre las 14:00 h. "La niña se puso pesada y me aparté a un ladito para no molestar a nadie", dice Blázquez.

Durante el rato que estuvo alimentando a su bebé, Blázquez notó cómo dos de los socorristas del complejo "cuchicheaban entre ellos y dudaban de si avisarme", hasta que uno de ellos llamó su atención con el silbato. "Yo sabía perfectamente por qué era, pero hasta que no acabé no fui a hablar con ellos, a pesar de que no paraban de hacerme señas".

"Me dijeron que no podía dar de mamar a la cría porque es antihigiénico y la niña podía vomitar, que saliera del agua. Yo les dije: '¿Perdona? Piensa en lo que acabas de decir. Dar de mamar a un bebé es una cosa natural, el 90% de la leche es agua. Antihigiénico es la gente que orina en la piscina, no esto'. A lo que ellos me contestaron: 'Oye, que no. Que no puedes', explica Miryam Blázquez.

Los socorristas explicaron a la madre que días atrás ya habían echado a una chica por las mismas circunstancias. "Pero esta vez han dado con la persona equivocada; no hay derecho a que me pongan la cara colorada por dar de mamar a mi hija", clama Blázquez, que a los pocos minutos denunció los hechos en Facebook y ha recibido cientos de apoyos. "Vergonzoso", "merece una denuncia", "qué falta de respeto hacia ti", le dicen a la madre, aunque otros usuarios se plantean si es salubre para el bebé darle de mamar dentro del agua.

"TAMPOCO ES PARA TANTO"

Al ver la repercusión de la publicación en Facebook, "los socorristas me dijeron que 'tampoco era para tanto'. Al principio me habían dicho que 'las reglas vienen de arriba', pero cuando vieron la publicación empezaron a decir que eran normas propias de Can Zam", apunta la madre, que se siente ofendida porque "al final se juntaron tres socorristas, que me gritaban mientras la gente miraba sin saber el porqué. Yo me puse muy nerviosa".

La dirección de Duet Sports, la empresa dependiente del consistorio colomense que gestiona el complejo deportivo, explica a EL PERIÓDICO que los socorristas prohibieron a la madre amamantar al bebé dentro del agua porque "lo consideramos como 'comer', una de las actividades que nuestra normativa prohíbe si es dentro del agua, si bien lo permitimos fuera".

LA NORMATIVA DEL CENTRO NO MENCIONA LA LACTANCIA

En la normativa que el complejo deportivo Can Zam tiene publicada en referencia a sus piscinas, nada se dice de la prohibición a dar de mamar a los bebés, ni en el agua ni fuera de ella. Se explica, por ejemplo, que "no está permitido entrar vestido de calle o con calzado inadecuado", o que "no está permitido comer, fumar, ni entrar envases de vidrio", pero no hay ninguna alusión directa a situaciones de lactancia.

"Lo prohibimos dentro del agua pero lo permitimos y fomentamos en cualquier otro espacio

En el centro, que ha publicado un comunicado disculpándose por las formas, reconocen que es una cuestión de interpretación: "En nuestra normativa no hablamos expresamente de la lactancia porque la interpretamos como una de las maneras de dar de comer. ¿Si un bebé vomita, otro se lo traga y coge infección, de quién es la culpa? Nuestra. Por eso lo prohibimos dentro del agua, si bien lo permitimos y fomentamos en cualquier otro espacio del recinto", ratifican fuentes de Duet Sports, que están ante el primer caso de este tipo en 12 años.

Por su parte, la Asociación Española de Pediatría incluye a las piscinas entre los lugares públicos donde las madres deben poder amamantar a sus hijos sin condiciones ni prohibiciones cuando el bebé lo pida. "La lactancia no funciona con horarios preestablecidos, por lo que es habitual que el bebé tenga necesidad de lactar en alguno de esos lugares y es responsabilidad de toda la sociedad permitir que pueda hacerlo con libertad", argumenta el Comité de Lactancia Materna de la asociación.

RECLAMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Después de que la apercibieran, Miryan Blázquez volvió al agua a seguir amamantando a su bebé, "pero ellos no me veían porque estaba de espaldas". Posteriormente hizo lo propio en el césped que rodea la piscina, donde no recibió ningún aviso.

"Cuando me fui, les dije que había 4 personas bebiendo cerveza dentro del agua y no les habían dicho nada", sostiene Blázquez, quien arguye que prohibiéndole dar de mamar a su bebé la están comparando con esas personas que beben alcohol en la piscina e incumplen la normativa. "En la recepción puse una hoja de reclamación, y ya he ido a la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Coloma a interponer otra queja para que la empresa cambie su política y pida disculpas. Esto no puede quedar así, es vergonzoso", concluye la madre.

El testimonio de Miryan Blázquez se une así a las historias que aglutina la plataforma de padres y madres 'Lactancia en Libertad', que se encarga de hacer públicos los casos de madres que se han visto incomodadas por dar de mamar a sus hijos en museos, supermercados o piscinas, entre otros espacios públicos. Según la plataforma, "cada día nos llegan más casos de mamás que son discriminadas en lugares públicos. Les decimos que no pierdan la calma porque no están haciendo nada malo, y que las amparan derechos fundamentales tipificados en la Convención de los Derechos del Niño de UNICEF o en las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".