La NASA lanza un satélite para detectar 20.000 planetas más

La NASA ha lanzado este miércoles desde la base de Cabo Cañaveral (Florida, EEUU.) el satélite TESS, que analizará durante los próximos dos años alrededor de 20.000 exoplanetas, lo que supone una de las misiones más ambiciosas de la agencia estadounidense.

El despegue del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, en donde viaja el satélite, se produjo sin problemas a las 18.51 hora local (22.51 GMT). El lanzamiento se debía realizar con un cohete Falcon 9 de la compañía espacial SpaceX, propiedad del magnate de Tesla Elon Musk, en la noche del lunes, pero fue aplazadohasta el miércoles por problemas técnicos de última hora.

How many worlds exist outside our solar system? @NASA_TESS launched from planet Earth today at 6:51pm ET to hunt for planets around some of the closest & brightest stars. TESS will use 4 cameras to search nearly the entire sky for unknown worlds. More: https://t.co/5hUW3XhaTo pic.twitter.com/xuH5q0wqN9