Un hombre sella 600 baches en las carreteras de la India tras la muerte de su hijo

Prakash Bilhore, un estudiante prometedor, tenía solo 16 años cuando murió en julio del 2015 en un accidente de moto. Para ayudar a lidiar con su dolor, el padre de Prakash, Dadarao, decidió que haría algo con las carreteras de Mumbai, que, como en gran parte de la India, están muy deterioradas.

Con arena y grava cogidas de lugares en obras, Bilhore ha llenado casi 600 baches en los últimos tres años.

El vendedor de verduras de 48 años lo hace para rendir homenaje a su hijo y con la esperanza de salvar vidas. "La muerte repentina de Prakash dejó un enorme vacío en nuestras vidas. Hago este trabajo para recordarlo y honrarlo", ha explicado el hombre a la agencia AFP. "Tampoco quiero que nadie más pierda a un ser querido como nosotros", añade.

EL ACCIDENTE

Prakash Bilhore viajaba en el asiento trasero de una moto con su primo cuando chocó contra un bache profundo y ambos salieron despedidos. Prakash, que no llevaba casco, sufrió un fuerte daño cerebral. Su primo, que llevaba puesto un casco, sufrió heridas leves.

VIDEO: In tribute to his dead son, one of thousands killed in pothole accidents in India's financial capital, Mumbai resident Dadarao Bilhore has filled in almost 600 potholes https://t.co/8p4Jw0zm03 pic.twitter.com/cWMahqOynR