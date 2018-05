Un fotógrafo consigue captar una imagen que resume el mundo animal

Doc Jon, un fotógrafo de la vida salvaje, ha conseguido retratar en una imagen el funcionamiento de la cadena alimenticia. Jon paseaba por Madeira Beach, una playa del puerto deportivo Hubbard's Marina, en Florida, cuando vio un águila pescadora aferrando con sus garras a un pez. Experto en captar momentos en los que la naturaleza se muestra con todo su detalle ante el espectador, el fotógrafo no se lo pensó dos veces y disparó su cámara. Lo que no sabía era que la escena que había captado era mucho mejor de lo que creía en ese momento.

Cuando llegó a su casa y volcó las imágenes en el ordenador, se dio cuenta de que acababa de retratar una anécdota que solo se da una vez de cada un millón. El águila de su fotografía tenía entre sus garras a un tiburón, que a su vez tenía a un pez entre sus fauces.

Orgulloso del resultado, Jon ha decidido subir a su Facebook el lote completo de imágenes que consiguió tomar en unos escasos segundos. En el texto afirma que esta es "la mejor foto que he tomado nunca (por lo que respecta al contenido, no a la calidad)". Además, asegura que no ha retocado las fotos: "No se trata de Photoshop". La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar, y la imagen que resume el mundo animal rápidamente se ha viralizado.