Antonio Orozco suspende su gira por la muerte de suexpareja

El cantante Antonio Orozco ha suspendido su gira por España debido a la muerte de Susana Prat, su expareja y madre de su hijo Jan, de 9 años. El músico tenía previsto cantar este sábado en Fuerteventura, en Canarias y hasta diciembre tenía programados además cinco conciertos en Las Palmas, Tenerife, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Barcelona. Susana Prat fallecido este jueves como consecuencia de una larga enfermedad.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Mariola Orellana, pareja del cantante Antonio Carmona, quien usó su cuenta de Instagram para despedirse de su amiga. "Hoy que tu cuerpo ha dicho hasta aquí he llegado, pero hoy te siento como nunca… veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro… escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí… mí Su… mi princesa, mi referente… mi niña preciosa que tanto me enseñas…", comienza el mensaje que acompaña a una foto de Prat sonriente.

Aunque Antonio Orozco no suele dar declaraciones acerca de su vida personal, en el 2012, en una entrevista, dijo de Prat: "(Jan) sacó de mí la poca vergüenza, pero es la viva imagen de su madre. Ella es un ejemplo. Yo quiero ser como su madre, la amo, la adoro, la respeto y todos los días la miro como su fuese el último minuto que la voy a tener".

Tan buena era su relación que a pesar de su distanciamiento sentimental, ambos mantenían una empresa, Semillas de Silencio SI. Una sociedad de compraventa de muebles y artículos de casa.