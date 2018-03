Machado: "Fue increíble cómo ganamos a Suecia"

El palista cordobés Carlos Machado ha valorado el triunfo de la selección española de tenis de mesa el martes en Huelva, al que contribuyó su destacada actuación, y ha resaltado que "fue increíble" la forma de imponerse a Suecia (3-2) en el primer partido clasificatorio para el Campeonato de Europa, según informa Efe.



Machado ha comentado que no todos los días se gana a un rival que es tres veces campeona mundial encima haciendo dos puntos, y además "remontando".



"Qué más puedo pedir y más en casa, porque Huelva no es Córdoba pero es Andalucía y en el público había mucha gente que hacía tiempo que no veía. Tuve un cúmulo de sensaciones muy positivas", apuntó.



El palista de Priego comentó que quizás la clave de la victoria estuvo en "aguantar la presión" y en que España "se lo creyera".



"Hubo un momento en el que veía que me llevaba el partido y me puse nervioso, pero lo superé. Empezamos perdiendo pero nos repusimos. Jesús (Cantero) entró con mucha confianza y ahí estuvo en general la clave, en creer y estar luchando hasta el final", relató.



Machado añadió que son partidos en los que "aunque el rival sea un poco mejor puede pasar cualquier cosa, por la presión y ambos lo notaron".



El cordobés recordó que llevan "una gran racha ganando a selecciones como Rusia y ahora Suecia, que son elite mundial" y que fueron "muy competitivos" a lo hora de medirse "a los mejores del mundo".