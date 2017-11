El Itea Córdoba quiere subir otro peldaño en la tabla

Vuelve el fútbol sala a Vista Alegre. Y con qué partido. El Itea Córdoba CF Futsal, tras su contundente triunfo en Tenerife, recibirá esta tarde (19:00 horas) a uno, pese a su condición de recién ascendido, de los teóricos candidatos a ocupar la parte alta de la tabla: el Bisontes Castellón. Nueva piedra de toque para un equipo que tras cosechar los tres puntos en las islas se ha distanciado en nueve del descenso. Los levantinos, octavos con tres puntos más que los blanquiverdes, llegaron a ser líderes a finales de octubre. Actualmente ocupan la última posición que da derecho a la disputa de los play-off de ascenso. El hecho de que los filiales del FC Barcelona y ElPozo Murcia FS sean primeros y segundos, respectivamente, posibilita tal circunstancia. El plantel entrenado por Manuel Collado ‘Manolín’ ha recogido el testigo del afamado Playas de Castellón. Emular sus éxitos, sueño a orillas del Mediterráneo.

Maca no podrá contar para el duelo de la décima jornada con Antoñito, aquejado de molestias en una de sus rodillas. El resto de la plantilla, a disposición del preparador cordobés. No estarán por decisión técnica Dani Flores y César. El juvenil Ismael, ausente las últimas semanas, es la principal novedad en la convocatoria de un conjunto que buscará mantener su buena línea de resultados. No será fácil. Ante sí tendrá a un bloque que lejos de Castellón ha cosechado un triunfo (FSD Puertollano), un empate (Real Betis Futsal) y dos derrotas (FS Valdepeñas y Pescados Rubén Burela).

El conjunto blanquiverde regresa al pabellón cordobés después de disputar su partido como local ante el Valdepeñas en Montilla, que finalizó con empate a tres goles, y dos desplazamientos consecutivos. El primero al filial de ElPozo Murcia en el que los murcianos golearon a los de Maca por 9-2, aunque los cordobesistas finalizaron el choque con varios expulsados. En cambio, el Itea Córdoba pudo redimirse de aquella derrota con un holgado triunfo en su visita al colista de la categoría, el Tenerife, por 2-7 y una actuación soberbia de todo el bloque tanto en ataque, donde recuperaron el acierto de cara a gol, como en labores defensivas.

Sin duda, ese partido es un buen precedente para medirse a un cuadro castellonense que hasta la fecha ha ofrecido buen juego. De conseguir la victoria, los de Maca podrían plantearse otras metas más allá de la permanencia en su primera temporada en la segunda categoría del fútbol sala español, aunque la temporada es larga y cada partido es diferente por el alto ritmo de juego y la calidad de los equipos.

EL APERITIVO PREVIO / Antes del choque de 2ª División, y también con el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre como escenario, se disputará (16:30 horas) el duelo del juvenil del Itea Córdoba CF Futsal ante el CD Comarca de Níjar. Los de Ángel Castellano, líderes invictos con cuatro triunfos, tratarán de mantenerse en lo más alto de la clasificación de Primera Andaluza.