Los socorristas: "Llamamos a gritos pero nadie responde"

Una avalancha de nieve caída sobre el hotel Rigopiano de la localidad de Farindola, en la región de losAbruzos, en el centro de Italia, ha provocado numerosos muertos. El siniestro se ha producido previsiblemente tras desplazarse la nieve a consecuencia de alguno de los cuatro terremotos de magnitud superior a los 5 grados registrados el miércoles en el centro de Italia.

La Protección civil del Ayuntamiento de Penne, en la provincia dePescara, ha explicado que en el hotel había, en el momento del suceso, 22 huéspedes registrados en el establecimiento situado en el macizo del Gran Sasso, en la cordillera de los Apeninos, y a los que hay que sumar los empleados del centro. En total había alrededor de 30 personas en el establecimiento.

19:03

El alcalde de Farindola ha reconocido que "la esperanza de encontrar a alguna persona con vida se va reduciendo de hora en hora. En estos momentos solo deseo abrazar a los familiares de los desaparecidos", ha dicho desolado, tras pasar varias horas en la zona del hotel.



18:59

En el hotel había 24 huéspedes registrados, entre ellos cuatro niños, ha confirmado el alcalde de Farindola, Ilario Lacchetta, en una entrevista con la emisora Radio 24.

17:36

Una animación del 'Corriere della Sera' muestra el impacto del alud sobre el hotel Rigopiano.

17:04

Los servicios de rescate localizan un cuarto cadáver en el hotel Rigopiano.

17:01

A medida que pasan las horas van apareciendo imágenes del interior del hotel siniestrado cada vez más impactantes, como las de este nuevo vídeo difundido por la RAI.

16:58

La web de la RAI está publicando fotos de sus lectores dedicadas al hotel antes y después de la avalancha, donde queda patente la magnitud de la tragedia.

16:55

"La situación es dramática", dicen los bomberos que todavía trabajan en el lugar del suceso. "El hotel ha sido desplazado de su sitio y tan solo ha quedado en pie una pequeña parte del edificio", han afirmado a 'La Repubblica'.

16:45

El Ministerio de Asuntos Exteriores español no tiene constancia de momento de que haya españoles afectados en el hotel Rigopiano, que desapareció completamente bajo toneladas de nieve, ramas y rocas. Según fuentes de Exteriores, el cónsul español en Nápoles está siguiendo de cerca la tragedia.



16:33

Mario Mazzoca, subsecretario de la región de los Abruzos y responsable de Protección Civil, ha declarado que unas 35 personas se encontraban en el hotel Rigopiano en el momento de la avalancha. "Las personas registradas oficialmente por la Jefatura de Policía son menos, 22, además de siete trabajadores. Sin embargo es verosímil que hubiera invitados, por lo que el número debería ser ese", ha dicho Mazzoca.

16:31

Los huéspedes del hotel Rigopiano habían estado esperando horas a un quitanieves que les abriese el camino para poder marcharse, según Quintino Marcella, propietario del restaurante donde trabaja uno de los dos únicos supervivientes hasta ahora del alud, que fue quien recibió su llamada de auxilio.

16:29

El responsable del cuerpo de Carabineros, Vincenzo Romeo, ha considerado poco probable hallar supervivientes en el hotel italiano sepultado por un alud porque, tras 15 minutos bajo la nieve, aumentan las posibilidades de "morir por asfixia o hipotermia".

16:27

Los equipos de rescate han hallado dos cadáveres más en el interior del hotel, con lo que ya son tres las víctimas mortales encontradas.

14:33

Varios bomberos declaran frente al refugiado de montaña siniestrado: "El hotel está destrozado. Ya no existe"



14:30

El diario 'La Repubblica' recoge testimonios de los socorristas de la Guardia di Finanza, 10 socorristas que han podido llegar con esquís al lugar y entrar en el hotel: "Hemos llamado a gritos pero nadie responde".

14:14

La piscina del hotel Rigopiano, antes y después de la avalancha.

13:44

Las autoridades italianas han abierto una investigación por homicidio negligente por la tragedia del hotel Rigopiano, informa Irene Savio.



13:40

Según varias reconstrucciones de los hechos, los huéspedes del hotel de los Abruzos se encontraban en el 'hall' cuando se produjo la avalancha. Esperaban allí a que los vinieran a rescatar, ya que estaban atrapados por la nieve.

13:30

La búsqueda con perros en el interior del hotel aún no ha dado resultados. En la zona de la sauna, la violencia de la avalancha ha esparcido objetos por cientos de metros, ha tuiteado el enviado de 'La Repubblica'.

13:22

Los bomberos han llegado hace varios minutos por tierra al hotel siniestrado pero no han encontrado todavía ningún rastro de los desaparecidos.

13:18

En Montefortino, en las Marcas, el alcalde del pueblo ha dicho que la situación climatológica es tan dramática que siquiera pueden oficiar funerales.



13:08

Se prevé que siga cayendo nieve en las próximas 48 horas en todas las regiones ya afectadas del centro de Italia. El peligro de avalanchas se ha fijado en el nivel 4 sobre 5 (alerta máxima).

13:00

En el pueblo de Carpineto, cerca de Ascoli Piceno, una estructura de acogida para solicitantes de asilo ha quedado aislada. En la estructura habría 140 refugiados, que desde hace días están sin luz y sin abastecimiento alimentario, informa Sky24News.

12:59

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha expresado sus condolencias a los que "han perdido a sus seres queridos" en las últimas horas en Italia, y ha asegurado que Europa "está lista para ayudar".

