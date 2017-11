Cientos de personas se manifiestan en Hollywood contra los abusos sexuales

Los depredadores sexuales de Hollywood han llevado a la meca del cine a un caos y descontrol sin precedentes. Tras decenas de acusaciones y consecuentes escándalos, varios cientos de personas han decidido protestar este domingo en el corazón del distrito para apoyar a las víctimas de las agresiones y condenar el acoso sistemático al que se vieron sometidas.

La "marcha de la supervivencia", como ha sido bautizada por sus organizadores, está inspirada en la campaña #MeToo (Yo también) que surgió en las redes sociales con el fin de solidarizarse con los agredidos y compartir sus desagradables experiencias de forma pública. En este sentido, los manifestantes han asegurado que también representan a hombres y mujeres que han sufrido abusos sexuales en su niñez y en otras situaciones, como pueden ser el entorno laboral o en el transporte público.

'Me too'

Vestidas con camisetas con mensajes o lemas como 'Me too', 'No más abuso sexual o "La violación no es una broma", decenas de mujeres -muchas de ellas víctimas en el pasado- encabezaban la protesta. "He sido agredida sexualmente varias veces a lo largo de mi vida", ha afirmado Tara McNamarra, de 21 años, una de las participantes en el acto. "Me ha afectado en todos los aspectos de mi vida", ha recalcado. Como en su caso, varios asistentes han aprovechado para denunciar experiencias pasadas de acoso y abuso sexual y visibilizar con más fuerza una práctica que consideran generalizada.

La marcha ha arrancado en la esquina de Hollywood Boulevard y Highland Avenue y ha continuado por el conocido Paseo de la Fama, donde los participantes han señalado las estrellas de actores y productores acusados de acoso y abuso sexual. El trayecto ha continuado hasta la sede en Los Ángeles de la cadena de noticias CNN, en los bulevares Sunset y Cahuenga, donde se ha dado por finalizada la manifestación tras varias horas de protesta y reivindación.