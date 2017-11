Xavi Hernández: "Quiero ser entrenador a partir del año que viene"

Xavi Henández ha vuelto a hablar y lo ha hecho sobre su futuro. El exazulgrana, actualmente capitán del Al-Sadd de Catar, ha concedido una entrevista a 'Mundo Leo' en la que ha reconocido que su carrera como futbolista está a punto de finalizar.

"He tenido la suerte de no tener lesiones y creo que mi carrera ha ido progresivamente hacia abajo, ha hecho un descenso. Catar me ha permitido eso. Ya veo que también me canso más, que me cuesta recuperar, seguramente será mi último año como futbolista. Tengo la idea de sacarme el carnet el año que viene y ser entrenador", ha explicado.

A sus 37 años, el centrocampista catalán lleva dos temporadas en tierras cataries, donde fue para concluir una carrera en la que lo ha ganado todo.

Generación de oro

En la entrevista Xavi se ha mostardo satisfecho de pertecener a una generación que le ha permitido hacer historia y ha elogiado a Messi, al que ha calificado como "un futbolista total". "Es capaz de regatear, organizar el juego, pasar, hacer el último pase, romper líneas, tirar faltas, penaltis, chutar desde fuera del área. Es un futbolista total y ha ido progresando a lo largo de su carrera", ha destacado el exazulgrana.

Para Xavi, "el FC Barcelona y la selección argentina no pueden permitirse el lujo de que pasen 10 minutos en un partido y Leo Messi no toque el balón. Tiene que entrar en juego. Tiene que estar donde pasan cosas en el juego, donde va el balón".

"Cosas extraordinarias"

Hablando de Messi, Xavi ha recordado los logros que consiguió junto al astro argentino. "He vivido cosas extraordinarias con su generación, que todavía está y sigue, Iniesta, Piqué, Busquets... Llevan 10 años consiguiendo muchas cosas y ahora parece que si no ganas la Champions es un medio fracaso. Hace dos años, por ejemplo, se ganó Liga y Copa, pero el Madrid ganó la Champions y el balance fue negativo, y la temporada había sido histórica", ha sentenciado. Y añadía, "la generación de Messi lleva 10 años consiguiendo muchas cosas y ahora parece que si no ganas la Champions es un medio fracaso".

Futuro blaugrana

Preguntado por el estilo del Barça y las dudas que genera el juego actual del equipo, Xavi se ha mostrado optimista: "Veo continuidad, sinceramente. Sí que es verdad que, igual, ha habido futbolistas que ha fichado el Barcelona en los últimos años que no son para el estilo del Barcelona, pero no hemos perdido el estilo. O sea, se ha fichado a Valverde ahora o Luis Enrique, que quería jugar un fútbol de ADN Barça, de filosofía Barça".