Los arcángeles azules

La asociación Arcángel Azul, en la que se incluyen veteranos y amigos de la Policía Nacional, entregó ayer sus distinciones anuales a título individual y colectivo. En el acto, al que asistió el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se reconoció al policía Enrique Silva, que se encuentra ya a las puertas de su jubilación; al policía Eduardo Rodríguez Spiderman, que se desplaza a los hospitales y se disfraza de Spiderman para alegrar a los niños ingresados; a Esperanza Medina, por su trayectoria en la Comisaría de Córdoba y al médico Francisco Sánchez de Puerta-Murilla.

Asimismo, la asociación también entregó sus distinciones colectivas, que en esta ocasión fueron para la unidad de prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional y para las unidades de seguridad ciudadana de comandancia (Usecic) de la Guardia Civil. Por su parte, los diplomas de honor fueron concedidos a la asociación Down Córdoba y a la unidad de actividades motivacionales del hospital infantil del Reina Sofía. En el primer caso, la asociación ha reconocido su trayectoria para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Down Córdoba surgió en 1988 y presta servicio a más de 200 personas y a sus familias. Por su parte, la unidad de actividades motivacionales del Reina Sofía realiza su labor en la segunda planta del hospital infantil. La asociación también nombró socios de honor a la delegada del Gobierno de la Junta, Esther Ruiz y a José Antonio Pérez Martínez, jefe superior de la Policía en Andalucía Occidental.