La sede de Incondicionales sufre un ataque nocturno

La sede de la peña Incondicionales, ubicada en el pasaje Platero Alcántara, sufrió en la madrugada de ayer un ataque en el que rompieron parcialmente una ventana e hicieron diversas pintadas de tintes políticos.

Miembros de Incondicionales, que ya ha denunciado el acto a la polícia, aseguraron ayer a este periódico desconocer quién puede estar detrás de la autoría, mostrándose sorprendidos ya que «nosotros no nos metemos con nadie». Los atacantes, que «por suerte no pudieron entrar, porque el cristal es blindado», no dejaron mensajes ni notas al colectivo peñista, lo que dificulta las labores de identificación.

Incondicionales es un grupo de animación que se ubica en fondo norte, uno de los más activos en desplazamientos del club a otras ciudades y en actos de apoyo al equipo.