De San Sebastián de los Ballesteros a Leeds

Como tantos otros adolescentes, siendo cadete, Alfonso Pedraza decía que colgaba las botas, que tenía otros intereses que nada tenían que ver ni con el fútbol ni con Vila-Real. Pero Manolín Cuesta, que lo había criado en el campo, lo convenció para que siguiese calzándose los tacos. Un par de años después, el mediapunta de San Sebastián de los Ballesteros pone rumbo a Leed, donde jugará en la Championship (segunda inglesa) en una operación que se puede convertir en millonaria y de la que ahora el Séneca está muy pendiente.

Por partes.

Alfonso Pedraza pasó del Séneca al Villarreal, donde destacó en las categorías inferiores, no solo del conjunto amarillo, también de la selección española.

Demasiado joven para el proyecto deportivo del club presidido Fernando Roig pero con demasiada categoría para estar en un equipo filial, el cordobés se marchó cedido al Lugo, que sí estuvo dispuesto a aceptar las condiciones económico-deportivas que imponía el Villarreal, mientras que el Córdoba se quedó mirando.

Y allí, en el Anxo Carro, Pedraza ha terminado de explotar respondiendo con puntos al desembolso, mostrando una cierta relación entre inversión y resultados. A sus 20 años, el cordobés es uno de los jugadores más destacados de Segunda División. De hecho, con el Lugo ha jugado los 23 partidos, ha marcado seis goles y ha dado ocho asistencias, contibuyendo así a que su ya excompañero de equipo Joselu sea el máximo goleador de la categoría, por lo que levantó también el interés de algún Primera.

Sin embargo, ha sido el Leeds Uniteds de la segunda división inglesa el que más ha apostado. En primer lugar, el Villarreal ha tenido que pagar una penalización de 300.000 euros al Lugo por cancelar la cesión de Pedraza, a quien le pagaban la ficha entre ambos clubs. El jugador se marcha a Inglaterra, también en calidad de cedido, ahora bien, si el Leeds logra un asequible ascenso, el conjunto inglés ejecuta una opción de compra obligatoria por 10 millones de euros.

El ascenso de este histórico inglés no es nada descabellado. A falta de 18 jornadas para que finalice el campeonato regular, el Leeds va cuarto, a siete puntos del segundo, que asciende directamente, y con la misma distancia sobre el séptimo, que ya no jugaría play-off de ascenso. En caso de que no ascienda, el Leeds podrá ejecutar la opción de compra, aunque ya sin carácter obligatorio.

Y muy pendiente de esa operación está Manolín Cuesta y el Séneca, a quien le correspondería un porcentaje considerable para un equipo modesto en concepto de derechos de formación en un hipotético traspaso de este caché.

Mientras, otro cordobés que en su día protagonizó otro traspaso millonario, como es el caso de Fede Vico, será su sustituto en el Lugo.