Larrea se estrena como presidente de la RFEF en la primera asamblea sin Villar

Juan Luis Larrea ha ejercido de nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la suspensión por un año de Ángel María Villar, según determinó el martes el Consejo Superior de Deportes (CSD). Larrea no ha conseguido un quórum entre los asambleítas, ya que de los 140 que hay solo han acudido 93 a la asamblea que se ha celebrado esta mañana en la sede de la federación en Las Rozas.

En la primera asamblea sin Villar y con los acordes de la canción ‘Sobreviviré’, ha una cita atípica en la que el nuevo presidente ha realizado una encendida defensa del expresidente, en prisión desde el pasado día 20, y todo el fútbol español. Sin un tercio de los asambleístas y con Enrique Cerezo, presidente del Atlético, Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, así como representantes de UEFA y FIFA y CSD. Después de haber dicho que pondría “la mano en el fuego por Villar”, Larrea ha apuntado este miércoles que "solo la pongo por mí, aunque Ángel es mi amigo". Luego se ha referido a la difícil situación por la que atraviesa el fútbol español.

“Estamos en un momento muy delicado, pero no puede impedir la confianza en el futuro ni mirar hacia adelante. En el fútbol español hay gente capaz y honesta. Somos una organización referente”, ha afirmado Larrea. El presidente de la RFEF ha ido directamente a valorar la situación creada tras la detención y encarcelamiento de Villar.

“Ante el desafío sobre hechos que decidirá la justicia quiero alentar a la gente del fútbol. Estamos convencidos de que sabremos retomar esta situación sin juicios sumarísimos y linchamientos prematuros. El tiempo será el juez supremo”, ha añadido Larrea.



Hacia unas lecciones

Tras la asamblea, el nuevo mandatario de la RFEF ha apuntado que no hay comisión gestora. "El presidente soy y en septiembre llevaremos a cabo una asamblea para ver qué pasa. No descarto la convocatoria de elecciones", ha manifestado Larrea, que mañana jueves prestará declaración ante el juez Pedraz. "Estoy tranquilo. No tengo nada que ocultar", ha declarado el presidente de la RFEF:



Gascón declaró ante Pedraz

Esther Gascón, secretaria de la federación y que declaró el martes ante el juez Santiago Perdaz en el curso de la operación ‘Soule’ sobre la corrupción en la federación. Gascón fue despedida por Villar, por lo que recibió una indemnización de 300.000 euros, y un día después fue de nuevo contratada con un sueldo superior a los 200.000 euros.

Sin aprobación de las cuentas

Cuando se ha anunciado el tercer punto del orden del día, asuntos económicos, que incluyen el balance y cuentas de resultados y liquidación del presupuesto del 31 de diciembre de 2016, así como el presupuesto para el ejercicio 2017, Larrea ha apuntado que se retira la aprobación de las cuentas “para una próxima asamblea, tal como decidió el martes la Junta Directiva”. Esa asamblea, “de obligatoria asistencia” se celebrará, según ha apuntado Larrea, el próximo lunes a las 18 horas. Tampoco se abordado el punto cinco del orden del día, perteneciente a Asuntos Jurídicos.



Sí se ha votado el punto de la comercialización de de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, que fue aprobado por 81 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. También se ha dado luz verde al calendario deportivo de la temporada con 85 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Aprobado el calendario de la temporada

De esa forma se confirma que la Liga se iniciará el 20 de agosto y acabará el 20 de mayo. La Supercopa de Europa la jugará el Madrid ante el United el 8 de agosto. El día 13 de disputará la ida de la Supercopa española, en el Camp Nou, mientras que tres días después se celebrará la vuelta en el Bernabéu.

La final de copa se celebrará el sábado 21 de abril. La final de la Liga Europa se jugará el 16 de mayo en Lyon, mientras que la Liga de Campeones se decidirá en la final de Kiev el 26 de mayo. La selección española retomará la actividad el 2 de septiembre con el decisivo encuentro ante Italia, en el Bernabéu. El Mundial de Rusia se iniciará el 14 de junio y terminará el 15 de julio. Fue el epílogo a una asamblea en la que también se escuchó la canción de U2 'contigo, sin ti', que probablemente tuvo como destinatario al gran ausente de la cita en Las Rozas y que ahora ocupa un módulo en Soto del Real.