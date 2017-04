El laberinto de Zidane

Zinedine Zidane se la jugó a Pepe Mel. El técnico del Deportivo quería medirse a las vacas sagradas antes que a la segunda unidad, el equipo B, esos teloneros que dieron un recital en Riazor. “Es más jodido ganar al Madrid A que al B”, afirmó el entrenador del conjunto gallego. En su base de datos figuraba que Cristiano Ronaldo ha participado en los nueve pinchazos en Liga de su equipo, mientras que sin él, el Madrid se apuntó ocho victorias en otros encuentros sin el astro.

En un intento de que sus estrellas no se vengan abajo en el tramo decisivo de la temporada, Zidane envió un mensaje. “Los que juegan más no lo hacen mal. Aquí no hay ni equipo A ni equipo B”, apuntó el técnico francés aún con cara de sorpresa por el recital de sus segundos espadas en Riazor. Seguro que ni el propio entrenador del Madrid se acordó de Cristiano Ronaldo o de Karim Benzema.

OCHO VICTORIAS SIN CRISTIANO

Los números cantan más que nunca y lo hacen para dejar en un segundo plano al astro portugués, sin el que el Madrid se ha desenvuelto sin problemas. Cuando no ha jugado, su equipo ha sobrevivido holgadamente en los 13 partidos que disputado sin él en todas las competiciones. Nada menos que 12 victorias y un empate. Solo en Liga, el conjunto blanco ha ganado ocho encuentros sin Cristiano.

13 GOLES EN TRES ENCUENTROS

Cuando el portugués está en el campo hay orden de buscarle en todo momento. Lo comprobó Asensio en el clásico cuando dispuso de un lanzamiento ante el meta azulgrana y optó por darle el balón a Ronaldo, que no llegó ni a rematar. Cristiano es el máximo goleador del Madrid en todas las competiciones esta temporada, con 31 tantos, pero su equipo no le echó en falta en partidos como el de Leganés (2-4), Sporting (2-3) y Deportivo (2-6). Solo en esos tres encuentros, el equipo de Zidane con la segunda unidad fue capaz de firmar 13 goles.

LA EFECTIVIDAD DE MORATA

De esos 31 tantos, Ronaldo ha marcado 19 en Liga en los 2.190 minutos que ha jugado. ¿Y quién es el segundo máximo goleador del Madrid? Pues un tal Álvaro Morata con un total de 18, de ellos 12 en Liga en los 1.146 minutos que ha tenido. El delantero madrileño marca cada 82 minutos, mientras Messi lo hace cada 75. Sus números están por encima de los de Benzema, que suma un total de 17 goles, nueve en Liga en los 1647 minutos que ha jugado, 501 más que Morata. El delantero internacional ha deslizado su intención de dejar el Madrid a final de temporada. Le quiere Mourinho para el United, pero a estas alturas está en condiciones de poder elegir destino.

En la clasificación de máximos goleadores en Liga, ni siquiera Benzema es segundo (9). Le supera Isco, con 10 tantos. Es su mejor marca en su carrera como profesional. El jugador malagueño ostenta un registro impresionante: no ha perdido en los 45 partidos que ha disputado con el Madrid. De ellos, 37 victorias y ocho empates. Su autoridad en el campo es indudable.

Lo demostró ante el Leganés y más aún frente al Sporting, donde cuajó quizá el mejor partido de su carrera. Lo sabe Zidane, que llega a afirmar que “no es fácil decir a alguno que no va a jugar”. “Lo que ha hecho Isco ha sido tremendo. Hay cosas que pocos jugadores puede hacer. Tiene una confianza increíble”, afirmó Zidane tras el 2-6 ante el Deportivo.

DEBATE EN EL MADRIDISMO

Ese resultado ha abierto un amplio debate en el madridismo, que está expectante sobre la decisión de Zidane en las cinco finales que el equipo tiene en Liga, incluida la visita a Vigo para jugar el aplazado ante el Celta, y las semifinales ante el Atlético. De momento, el primer plato es el choque del sábado ante el Valencia. Todo indica que los teloneros recibirán el beneplácito de la afición. “¿Cómo voy a dejar fuera a estos ahora?”, afirma Zidane, que, de momento, sin Bale ve rebajada su hipoteca. Le queda otro intocable, Benzema, que pasó de puntillas por el clásico.

El técnico francés tiene jugadores de los que echar mano, entre ellos James, que firmó un doblete en Riazor y ya lleva cinco con el Madrid, tres de ellos en Liga. Por no hablar de Lucas Vázquez o de Asensio, el jugador total, bien como titular o como agitador del partido saliendo desde el banquillo, a dónde regresará junto a buena parte de esa segunda unidad, que le sigue quitando el sueño a Zidane.