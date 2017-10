Inglaterra vapulea a España (5-2)

Una venganza en toda regla. Inglaterra se ha sacado a gusto la espina que tenía clavada desde el mes de julio cuando perdió por penaltis la final del Europeo frente a España. En Kolkata (India) ha vapuleado al mismo rival con un repaso en toda regla. Con un marcador contundente (5-2) que certificó su superioridad y con el enorme mérito de haber remontado el 0-2 que en apenas media hora había elevado al marcador Sergio Gómez, el interior zurdo azulgrana.

Ese resultado era un espejismo de lo que estaba sucediendo sobre el césped. Durante el segundo tiempo se fue observando la realidad. Inglaterra, que había recortado distancias al filo del descanso, reaparecidó con furia y destrozó a España. Con los rapidísimos Foden y Hudson Odoi atacando por las bandas han desordenado al once de Santi Denia y las ocasiones de gol se han ido sucediendo.

La final ha sido una repetición de la del Europeo sub-17 disputado el pasado mes de julio. Tan parecida ha sido que Inglaterra ha alineado a 7 de los mismos 11 jugadores y España, a 10. La única novedad ha sido Gelabert, que ha ocupado el puesto del lesionado Jandro Orellana. Pero el desenlace ha sido muy distinto, plasmando el año mágico de la cantera inglesa, campeona del Europeo sub-19 y del Mundial sub-20.

Inglaterra, 5 - España, 2

Inglaterra: Anderson (5); Sessegnon (7), Latibeaudiere (6), Guehi (7), Panzo (5); Oakley-Boothe (6), McEeachran (6); Foden (9), Gibbs White (7), Hudson Odoi (8); Brewster (8).

Entrenador: Steve Cooper (8).

Cambios: Kirby (s. c.) por Gibbs White (m. 81). Gallagher (s. c.) por Mc Eachran (m. 86). Gomes (s. c.) por Oakley-Boothe (m. 90).

España: Álvaro (4); Mateu (6), Chust (4), Guillamon (5), Miranda (6); Blanco (5), Moha (4); F. Torres (6), Gelabert (4), S. Gómez (8); A. Ruiz (5).

Entrenador: Santi Denia (5).

Cambios: Lara (5) por Gelabert (m. 71). Beitia (s. c.) por Blanco (m. 81). Nacho Díaz (s. c.) por Moha (m. 85).

Goles: 0-1 (m. 10), Gómez, de espuela. 0-2 (m. 31), Gómez, de zurdazo cruzado. 1-2 (m. 44), Brewster, de cabeza. 2-2 (m. 58), Gibbs White, solo ante Álvaro. 3-2 (m. 69), Foden, a puerta vacía. 4-2 (m. 84), Guehi, a la media vuelta. 5-2 (m. 90), Foden, a placer.

Árbitro: Enrique Cáceres (6), paraguayo.

Tarjetas: Miranda (m. 63), Mateu (m. 83), Brewster (m. 90).

Estadio: Kolkata (India).