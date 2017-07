Hamilton y Vettel no quieren a Alonso de compañero

Las conversaciones, los corrillos alrededor de un cigarrillo o un café versan sobre dos cosas este fin de semana en el paddockdel Red Bull Ring, donde se disputa el GP de Austria de F-1. El primero es sobre esa limitación impuesta por la FIA en la quema de aceite a los motoresFerrari que parece haber hecho desaparecer su ventaja inicial en el campeonato —los Mercedes dominaron la dos sesiones del viernes de nuevo— y las cábalas y reacciones sobre el futuro de Fernando Alonso. Ni Lewis Hamilton ni Sebastian Vettel le quieren como compañero en Mercedes y Ferrari, aunque no especifican si sus preferencias son porque es más rápido que sus actuales compañeros, o porque no quieren trabajar junto él. Alonso no se inmuta. “Tengo tres planes A, B y C, y los tres son para ganar el año que viene”, dice el bicampeón del mundo.

ANDREJ ISAKOVIC / Lewis Hamilton, Kevin Magnussen y Sebastian Vettel, a la derecha, hoy en el GP de Austria.

"Para ganar el próximo año, Fernando debe ir a Mercedes o Ferrari”, manifestó Flavio Briatore, aún unido a los derechos de imagen del asturiano, durante su visita al último GP de Azerbayán. Briatore, con quien Alonso logró los dos títulos que posee (Renault, 2005 y 2006), se dejó ver en cenas y reuniones con Toto Wolff y Niki Lauda, que dirigen Mercedes, o en el hospitality de Ferrari, junto a Mauriccio Arrivabene.

HAMILTON Y VETTEL SE DEFINEN

Y, claro, Hamilton y Vettel han vuelto a responder sobre la posibilidad de tener a Alonso como compañero. “No sé, yo estoy muy contento con el compañero que tengo (Valtteri Bottas). No es ni siquiera un pensamiento que me pase por la cabeza", decía Hamilton. "No soy quién para elegir a los pilotos. Pero si pudiera elegir, yo prefiero a Kimi (Raikkonen)", explicó Vettel. Y Alonso tampoco les ha dado mucha importancia. "No me importa. Era una pregunta para ellos y ellos respondieron. Está bien. Si preguntas a los pilotos sobre sus compañeros o sobre cambiar de equipo, nadie dirá que sí. Force India tiene algunas batallas entre Pérez y Ocon y tampoco lo dirían. En esta época es pronto aún, todo el mundo está feliz y concentrado en el campeonato. Es entendible”.

¿Y Alonso? ¿Qué dice sobre esa posibilidad? “No lo sé. Ambas opciones, aún así, parecen poco probables”. Vettel y Raikkonen acaban contrato a finales de este año en Ferrari, y aún no hay noticias de su renovación, como tampoco de Valteri Bottas, fichado por un solo año para sustituir a Nico Rosberg, en Mercedes. Si alguno de ellos no sigue, los dos grandes no tienen mucho donde escoger fuera de Alonso, porque Daniel Ricciardo y Max Verstappen están atados y bien atados por Red Bull. “Tienen contrato y no se irán. Ya te puedo confirmar que serán pilotos de Red Bull en 2018, lo mismo que Carlos Sainz en Toro Rosso”, añade Christian Horner, director de Red Bull, en el caso del español para atajar los rumores sobre la oferta para irse a Renault. “Es piloto de F-1 gracias a nosotros y se quedará en Toro Rosso. Además, no veo por qué querría irse a un equipo con un rendimiento peor que el Toro Rosso”.

LAS TRES OPCIONES DE ALONSO

Así pues, cuando Alonso habla de tres opciones “A, B y C, y todas para ganar el próximo año”, se refiere a Mercedes, Ferrari y esa “C” quizá haya que sacarla del mundo de la F-1 y centrarla en un programa para ganar las 500 Millas de Indianápolis o las 24 Horas de Le Mans, o las dos en la misma temporada. Las otras opciones que le quedan al asturiano serian seguir en McLaren si los de Woking rompen con Honda y pasan a ser motorizados por Mercedes, o la de ir a Renault, donde esperan hacer un coche campeón en 2020. Pero ni una ni otra encajan en la definición de proyectos “para ganar el año que viene”.

Si a un lado del paddock de este bucólico circuito entre las montañas de Estiria se habla del futuro de Alonso, al otro lado el tema de conversación —aparte de la lluvia prevista para la carrera— es la mejora en el rendimiento de Mercedes respecto a Ferrari, o, para ser más exactos, el empeoramiento de los coches rojos frente a los plateados. Y la principal hipótesis es la nueva restricción que la FIA ha impuesto a los motoristas en la quema de aceite.

LA NORMA QUE PERJUDICA A FERRARI

Fue Mercedes quien descubrió que añadiendo aceite a la gasolina se reducía el peligro de autodetonación, un problema a resolver en estos motores turbos de altísima compresión. Y sin autodetonación, es posible utilizar mapas de motor más agresivos, con más potencia. Pero Ferrari lo evolucionó al máximo en el banco de pruebas el pasado año y lo puso en práctica a comienzos de esta temporada, con ventaja sobre Mercedes. Y entonces llegaron las quejas de Mercedes a la FIA, y las nuevas restricciones dedicadas al motor Ferrari. Hay quien dice que ese secreto de Ferrari se lo llevó James Allison a Mercedes, cuando el jefe de diseño de los rojos dejó Maranello el año pasado para comenzar este año con las flechas de plata de Mercedes. “Parece que alguien se ha llevado los secretos de Ferrari a Mercedes”, deslizó ayer Helmut Markko al más puro estilo Gila.