Hamilton aprieta el Mundial

Nada más finalizar la carrera se podía ver una pancarta con la bandera inglesa en la que se leía "Hammertime", "la hora del martillo, el momento de golpear", esa expresión inglesa de la que se han apropiado los fans de Lewis Hamilton para describir el momento en el que tricampeón saca lo mejor de si mismo para ganar. Sucedió de nuevo el Gran Premio de Bélgica, en el largo, rápido y mítico trazado de Spa Francorchamps. Sebastian Vettel, su gran rival al título, se situó rueda contra rueda en dos ocasiones, en la primera vuelta, y en el relanzamiento tras un coche de seguridad, pero Hamilton no cedió un milímetro para firmar su tercera victoria en este trazado, la quinta de la temporada con la que cierra la brecha frente a Vettel a solo siete puntos.

"Ha sido un fin de semana en el que hemos sido muy fuertes. Veníamos a hacer esto y lo hicimos", explicó Hamilton en el podio con gesto de enfado liberado, de tensión acumulada, como enrabiado tras tener que demostrar toda su velocidad demasiadas veces. Vettel se colocó rueda contra rueda en la frenada de Les Combes en la primera vuelta, pero Hamilton alargó su frenada con talento y dulzura. A partir de ahí, Hamilton controló la carrera sin muchos problemas. Sus ingenieros le protegieron haciéndole parar dos vueltas antes que Vettel… Todo iba segun lo previsto, hasta que los dos Force India chocaron entre sí y dieron entrada al coche de seguridad. "No me hagas reír, no era necesario, apenas había piezas en las pista", se quejó por radio el inglés.

NEUMÁTICOS ULTRABLANDOS

Sabía que era un momento peligroso porque a falta de 10 vueltas, Vettel podría montar el neumático ultrablando —más rápido— y él solo tenía un blando —más lento— nuevo. Y así fue. Vettel volvió a intentar el el adelantamiento con rabia en el relanzamiento de la carrera, pero Hamilton, de nuevo, no cedió ni un centímetro cuando el alemán se colocó de nuevo pareado. "Ha sido muy intenso", desveló Vettel. "Esperaba un error de Lewis en cada vuelta", explicó Vettel, frustrado por el segundo puesto, pero animado porque Ferrari está evolucionando mejor, y le favorecen más circuitos en los ocho grandes premios que restan. "Hemos tenido muy buen ritmo, mucho más cerca de ellos que en Silverstone, así que ha sido un buen día", añadió.

Hamilton tendrá que pelear muy duro si quiere alcanzar su cuarta corona. Le separan siete puntos de Vettel, solo le favorecen claramente dos de los ocho circuitos que restan, pero también sabe que alguna sanción puede llegar a Ferrari por cambio de turbo. "Hace 21 años que vine aquí, a Spa, por primera vez. Vine con mi padre, no éramos nadie ahí en la grada, y nuestro sueño era estar aquí. Así que sí, los sueños se cumplen, solo tienes que luchar por ser excelente", dijo con ese misticismo que tanto le gusta en ocasiones.

Con menos teatralidad, y más sonrisas celebró Daniel Ricciardo su tercera posición. Es uno de los mejores de la parrilla y nunca, nunca, desaprovecha una oportunidad. "Sabía que tenía una opción y solo una cuando se relanzara la carrera y no lo dudé", dijo el australiano después de adelantar a Valteri Bottas y Kimi Raikkonen de una tacada, genial, tanto como la salida de Fernando Alonso, que brindó uno de los mejores momentos de este GP de Bélgica.

ALONSO ANUNCIARÁ SU FUTURO EN DOS SEMANAS

Puede que la renovación de los dos pilotos de Ferrari tuviera algo que ver, o no, o simplemente su enfado, más irónico que otra cosa, tuviera que ver con su excelente salida, y la imposibilidad de defenderse en la largas rectas con el motor Honda. El caso es que Fernando Alonso no se contuvo por la radio. "Es vergonzoso, realmente vergonzoso", dijo respecto a su motor. Había ganado tres posiciones en la salida, con una gran arrancada, encontrando el hueco por fuera, donde más se gana de cara a la aceleración por Eau Rougue, Radillon y la recta de Kemel. Fue allí donde adelantó a Hulkenberg para defenderse de Ocon. Pero su motor Honda le dejó desnudo en plenas rectas el resto de la carrera. Fue perdiendo posiciones mientras pedía que no le hablaran por la radio hasta retirarse.

"Cada tres curvas, me daban sugerencias sobre cómo utilizar el repartidor de frenada, diferenciales, y llegaba a la recta y me pasaban incluso de la zona de DRS", reveló Alonso para explicar su reacción por la radio. "Me quedo con la clasificación y con la salida, y el adelantamiento a Ocon y Hulkenberg", porque después, en las siguiente vueltas, "me pasaron por encima". Lo peor es que la siguiente carrera, en Monza, la próxima semana, otro trazado velocísimo, "será igual".

RENOVACIÓN DE BOTTAS

Cerrado el camino a Ferrari y casi se puede decir lo mismo de Mercedes —la renovación de Bottas se hará pública en breve—, Alonso solo puede decidir entre seguir en McLaren con el motor Honda o ir a Renault o Williams, dos opciones que parecen mucho mejores. "Esperaré un par de semana a ver qué ocurre , pero soy feliz trabajando en McLaren, es uno de los mejores equipos y aún estamos a mitad de temporada. Pero antes de tomar una decisión necesito comprobar algunas cosas".

Parece que Carlos Sainz sí sabe ya que continuará en Toro Rosso por cuarto año. Red Bull confía en él para pilotar uno de los coches del primer equipo en 2019. En Bélgica, de momento, se quitó la espina de acabar una carrera en F-1, y hacerlo además, en los puntos, y tres puestos por delante de su compañero de equipo. "Por dentro en la primera curva había un atasco y perdí muchas posiciones, luego tuvimos que cambiar la estrategia. Pensé que era muy difícil puntuar en Spa, pero nos lo hemos ganado a pulso con un gran ritmo de carrera y baja degradación. Ya me apetecía acabar aquí una carrera e F-1. Cada vez que acabamos una carrera este año, lo acabamos en los puntos", explicó el madrileño.