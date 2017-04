Una furgoneta se lleva la vida del ciclista italiano Michele Scarponi

Cuando se muere un ciclista profesional se hiela el corazón y si se le conoce se recuerdan imágenes de él, como pequeñas fotos, como un recuerdo de etapas, de días en los que el destino hacía coincidir con un corredor, en este caso Michele Scarponi, del que era difícil escuchar una palabra mal sonante por parte de un compañero suyo en el pelotón.

Non lo so , non c'è la faccio ! Non ho parole amico mio...