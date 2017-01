Francisco: «El Córdoba es muy complicado»

El técnico del UCAM Murcia, visitante de El Arcángel mañana, destacó ayer que «toca volver a competir este fin de semana ante el Córdoba. Para nosotros es un partido importante, nos enfrentamos a un equipo muy complicado, que está hecho para estar en la parte alta de la clasificación. Estoy convencido de que mis jugadores van hacer las cosas muy bien para obtener un resultado positivo».

La plantilla universitaria, que llegará hoy a Córdoba, completó ayer la semana de entrenamientos después de haber ganado al Zaragoza en casa. Respecto a ello, Francisco aclaró que «cuando vienes de una dinámica mala, conseguir una victoria ante un equipo como el Zaragoza y dejando la portería a cero, siempre es positivo. No obstante, no queremos relajarnos. Sólo hemos ganado tres puntos y seguimos estando en descenso». Además Francisco fue claro sobre el tema del once inicial: «No somos muy de cambiar, pero la gente está apretando en cada sesión de trabajo. Hay un bloque que va sumando y nuestra idea siempre es alinear a los once jugadores que nosotros entendemos que pueden ser lo más adecuados para este choque».

Por último, el técnico almeriense habló del rival: «El Córdoba ha tenido dificultades en casa, pero este rival tiene una plantilla confeccionada con jugadores de altísimo nivel, ya que varios han trabajado conmigo y sé hasta dónde pueden llegar». Por otra parte, ayer se anunció el fichaje de Jesús Imaz (cinco goles con el UCAM) por el Cádiz.